Periodistas en Guatemala: "para el Gobierno, la tarea de la prensa es un estorbo"

La detención del director de un diario local reaviva las denuncias contra prácticas de censura desde el poder hacia periodistas. En otro orden, partió del puerto de Odesa el primer buque con grano ucraniano, en cumplimiento del pacto alimentario. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Organizaciones de Guatemala y la región advierten que la detención del director del medio de prensa El Periódico, José Rubén Zamora, es un atentado a la libertad de prensa.El diario publicó investigaciones vinculadas a casos de corrupción cometidos presuntamente en el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.Este lunes 1 de agosto, Zamora debía enfrentar la audiencia de formalización por lavado de dinero, pero la instancia se postergó. Su abogado defensor, Mario Castañeda, afirmó que aún no se le permitió acceder al expediente para conocer detalles de la acusación.La Asociación de Periodistas de Guatemala denuncia la falsedad del argumento del lavado de dinero y encuadra la captura en la criminalización del periodismo en el país.Desde el comienzo del Gobierno de Giammattei (enero 2020), sectores de la ciudadanía han denunciado corrupción y falta de transparencia. Y además, la cooptación del organismo electoral y del Poder Judicial, en este último caso con la reelección de la fiscal general Consuelo Porras en mayo.Esta funcionaria destituyó a varios fiscales, entre ellos a Juan Francisco Sandoval, especializado en corrupción y quien llevaba adelante investigaciones que involucraban al mandatario.Según el entrevistado, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) era el último bastión de contralor. "La prensa hoy es el último recurso para la población y sociedad para denunciar estos temas. Y se busca callar a las voces disidentes o críticas con respecto a los desmanes en el poder"."Los medios de prensa locales vivimos un punto de inflexión. (...) Los periodistas no necesitamos medallas ni reconocimientos públicos, queremos el reconocimiento de la sociedad, del sector público y privado", declaró el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Mario Recinos Lima.Por otra parte, el mandatario resultó ileso este sábado 30 de julio de un ataque a tiros a su comitiva cuando se desplazaba por una aldea del departamento noroccidental de Huehuetenango.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el final de la gira latinoamericana de la vicepresidenta electa colombiana Francia Márquez, previo a su asunción junto con el mandatario Gustavo Petro el 7 de agosto.Por otra parte, partió el primer buque con grano ucraniano desde el puerto de Odesa, en cumplimiento del pacto alimentario firmado días atrás.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

