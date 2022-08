https://sputniknews.lat/20220801/ropa-para-avatares-como-sera-el-diseno-de-nuestra-ropa-virtual-1128903583.html

Ropa para avatares: ¿cómo será el diseño de nuestra ropa virtual?

Gucci, Prada y Balenciaga comenzaron a diseñar ropa para avatares y nuestros personajes virtuales ahora pueden elegir sus looks. Una diseñadora explica estos conceptos.

La compañía de metaverso Meta (*) anunció que inaugurará una megatienda virtual de ropa para avatares con marcas como Gucci, Prada, Balenciaga y Thom Browne.Canadá, EEUU, México y Tailandia serán los primeros habilitados para comprar estas prendas a nivel mundial. Luego se extenderá progresivamente al resto del mundo. Inevitablemente, esto impacta en la profesión del diseñador en su día a día, a la hora de pensar en una creación."Estamos como en el Meta-closet, prácticamente una publicidad. Tenés toda esa atmósfera y vestido al modelo, que a veces es real y a veces digital, pero también mucha realidad", dijo la diseñadora de modas y periodista en el área, Florencia Rivas, uruguaya radicada en Perú, a Zona Violeta.Este cambio no implica la desaparición del tradicional proceso de diseño en un estudio con material físico, pero implica la aparición de nuevos actores especializados en el área de diseño digital."El diseñador debe conocer la tela, incluso muchas veces la tela inspira al diseño; la parte material va a existir. Lo que se debe adaptar al diseñador son todas las herramientas digitales que permiten ya no pensar todo en relación con la arquitectura de tus patrones en el 2D, sino pensándolo en el 3D y en cómo va a quedar esa composición", agregó la experta.Se estima que el negocio de la moda virtual podría generar unos 50 millones de dólares adicionales para el año 2030.Por ejemplo, Ralph Lauren ingresó al mundo virtual a través del metaverso llamado Zepeto, y sus prendas tienen un costo de entre 0,50 centavos de dólar y casi tres dólares. Gucci, a través de su metaverso Roblox, vendió su colección de bolsos, gafas o sombreros por hasta nueve dólares. Y Reebok vendió zapatillas virtuales de entre 500 y 2.000 dólares. Según Rivas, muchos de los precios de prendas virtuales son similares o distan poco del costo de una física.La posibilidad de ajustar la producción de acuerdo a la demanda del consumidor, es otro aspecto positivo mencionado por Rivas, pues permitiría reducir la contaminación generada por esta industria a nivel mundial* La actividad de Meta (Facebook/Instagram) está prohibida en Rusia por extremista.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

