https://sputniknews.lat/20220801/sanchez-sobre-kosovo-una-declaracion-unilateral-de-independencia-viola-el-derecho-internacional-1128883707.html

Sánchez sobre Kosovo: "Una declaración unilateral de independencia viola el derecho internacional"

Sánchez sobre Kosovo: "Una declaración unilateral de independencia viola el derecho internacional"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró que España no puede reconocer la independencia de Kosovo porque hubo una declaración unilateral que... 01.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-01T11:12+0000

2022-08-01T11:12+0000

2022-08-06T13:23+0000

españa

kosovo

europa

serbia

📰 conflicto en kosovo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1128883350_0:393:2938:2047_1920x0_80_0_0_c4b6faef001c2d44fb79e9cf236156d0.jpg

"Una declaración unilateral de independencia … viola el derecho internacional. Por tanto no podemos estar a favor de ese reconocimiento. Lo decimos sabiendo que es algo que no comparte el Gobierno de Albania", afirmó el presidente del Gobierno español.El presidente del Gobierno español agregó que la postura de su país no impide que España apoye el diálogo entre Belgrado y Prístina, y que desee que llegue a buen puerto.Sánchez hizo su declaración durante la conferencia de prensa con el primer ministro de Albania, Edi Rama, en la capital albanesa de Tirana donde culminó su gira de cuatro días que ha realizado por cinco países de los Balcanes.La independencia de Kosovo no la reconocen cinco de los 27 miembros de la UE: Grecia, Chipre, Rumanía, Eslovaquia y España.

kosovo

serbia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kosovo, europa, serbia, 📰 conflicto en kosovo