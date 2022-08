Ucrania necesita más ayuda financiera para evitar una catástrofe económica

Como señala el documento, Kiev "no podrá continuar [la resistencia] sin un aumento de la ayuda macrofinanciera de 4 a 5.000 millones de dólares mensuales".Desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, los países occidentales han transferido entre 2.500 y 3.000 millones de dólares al mes al país, según el periódico.El periódico también señala que las reservas del Banco de Ucrania se están agotando rápidamente. Al mismo tiempo, el Gobierno teme subir los impuestos debido a la débil economía del país.El documento concluye que, si no se modifica la actual política económica, Kiev se enfrentará a un aumento de los precios de los alimentos, al agotamiento de las reservas del país, a una crisis monetaria y al pánico en el sector bancario.A finales del mes pasado la agencia calificadora S&P Global Ratings degradó la nota crediticia de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de Ucrania a 'CC' desde 'CCC+' con pronóstico negativo.S&P explicó que, según sus previsiones, la actual crisis ucraniana va para largo, por lo que la capacidad de Kiev para hacer frente a los pagos de deuda en moneda extranjera dependerá de la ayuda que reciba el país.

