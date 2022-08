EEUU "ha perdido a China para siempre" tras la visita de Pelosi a Taiwán

https://mundo.sputniknews.com/20220803/eeuu-ha-perdido-a-china-para-siempre-tras-la-visita-de-pelosi-a-taiwan-1128975445.html

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que ciertos políticos de EEUU estaban "jugando con fuego" en la cuestión taiwanesa, siguiendo sus intereses personales. La entidad prometió tomar todas las medidas necesarias en respuesta a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Después de que el avión de Pelosi aterrizara en Taipéi, China anunció los ejercicios a gran escala en las aguas que rodean la isla en el periodo comprendido entre el 4 y el 7 de agosto.Explicó que ahora EEUU "está perdiendo a China para siempre, siendo Taiwán el tema más sensible para los chinos, que antes querían resolver la cuestión por medios pacíficos".Según el experto, Washington quería una provocación o incidente con la participación de Pelosi, mientras que China no recurrió a ese paso."Solo unos políticos irresponsables con falta de sentido común pueden organizar una provocación de este tipo, que podría llevar a enfrentamientos a gran escala. Esta acción táctica de relaciones públicas tendrá como resultado el fracaso estratégico de Washington", subrayó el analista.Según Leónkov, la provocación estadounidense podría acercar aún más a Moscú y Pekín.Al mismo tiempo, China no recurrirá a la anexión de Taiwán por medios militares, cree Vladímir Vinokúrov, profesor de la Academia Diplomática rusa.Sin embargo, la provocadora visita de Pelosi se traducirá en un mayor apoyo de China hacia Moscú, incluso con respecto a la operación militar especial en Ucrania.Destacó la posibilidad de que Pekín haya analizado el equilibrio de fuerzas en la región, llegando a la conclusión de que en un futuro próximo no podrá resolver la cuestión taiwanesa con fines militares. Al mismo tiempo, según el diplomático militar, la provocación estadounidense hará que China comience a prestar apoyo técnico-militar y económico a Rusia en medio del conflicto en Ucrania.China considera a Taiwán como su provincia y siempre se ha manifestado en contra de cualquier contacto de los representantes de Taipéi con funcionarios en activo, especialmente de alto nivel, o con personal militar de países con los que Pekín mantiene relaciones diplomáticas.China ya ha declarado que tomará medidas decisivas para defender su soberanía nacional e integridad territorial en respuesta a la visita de Pelosi a Taiwán. Según el embajador chino ante las Naciones Unidas, Zhang Jun, "Taiwán es una parte integral de China" y la cuestión de la integridad territorial es una línea roja para Pekín.

