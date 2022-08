https://mundo.sputniknews.com/20220803/el-kremlin-cuestiona-el-deseo-de-canada-de-reparar-la-turbina-rusa-de-gas-1128964728.html

El Kremlin cuestiona el deseo de Canadá de reparar la turbina rusa de gas

El Kremlin cuestiona el deseo de Canadá de reparar la turbina rusa de gas

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, dudó de que Canadá esté interesado en suministrar gas ruso a Europa porque se está preparando para ganar... 03.08.2022, Sputnik Mundo

Explicó que el gas ruso es "barato y Canadá, como EEUU, puede ganar mucho dinero con los europeos, con el gas natural licuado".Peskov reiteró que Rusia cumple con sus obligaciones de pago por el tránsito de gas a través del territorio ucraniano."Seguimos pagando a los ucranianos por el tránsito a través del único tramo", dijo a periodistas al indicar que "sea agresor o no, [los ucranianos] siguen aceptando el dinero, y el pago se efectúa con éxito".Por su parte, la compañía Siemens Energy aseguró que no puede devolver la turbina reparada para el gasoducto Nord Stream a Rusia, porque Gazprom no lo había solicitado oficialmente."Estamos muy interesados ​​en devolver la turbina a Rusia con el apoyo del gobierno federal. Desde nuestro punto de vista, todos los documentos, documentos aduaneros (...) están preparados, pero necesitamos la participación del cliente, es decir, Gazprom. No lo observamos todavía. Por lo tanto, no podemos suministrar esta turbina, que lleva aquí más de una semana", dijo el director general de la empresa, Christian Bruch al reunirse con el canciller federal alemán, Olaf Scholz.Scholz, por su parte, también afirmó que nada obstaculiza el envío de la turbina, pero señaló que "los destinatarios rusos deben notificar que desean recibirla y dar las instrucciones necesarias para el despacho de aduana".A mediados de junio pasado, Rusia redujo en un 60% el suministro a través del gasoducto submarino Nord Stream 1, al desactivar tres motores en la estación de bombeo de Portóvaya.Gazprom envió para la reparación una turbina en diciembre y esperaba recibirla de vuelta en mayo, pero las sanciones de Canadá impuestas a Rusia por la operación militar en Ucrania retrasaron su regreso.Tras una serie de negociaciones, Berlín logró devolver el motor reparado y este se encuentra en el territorio alemán, mientras que Siemens y Gazprom están tratando de arreglar los problemas burocráticos para trasladar la turbina a Rusia.El 25 de julio Gazprom anunció que detiene otra turbina de Siemens por las condiciones técnicas del motor y el día 27, redujo el suministro de gas por el gasoducto hasta 33 millones de metros cúbicos al día.Según explicó el vicepresidente de Gazprom Vitali Markélov, la empresa no envía las turbinas averiadas a Siemens debido a que sigue sin recibir el motor ya reparado y además persiste el riesgo de que las sanciones de Canadá impidan de nuevo la reparación de otros aparatos. Markélov relató que de las cinco turbinas que deben estar operativas, de momento funciona solo una, mientras que las otras están averiadas o concluyó su vida útil.

