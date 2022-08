https://mundo.sputniknews.com/20220803/tras-las-tensiones-por-la-visita-de-pelosi-aprovechara-china-para-recuperar-taiwan-1128987068.html

Tras las tensiones por la visita de Pelosi, ¿aprovechará China para recuperar Taiwán?

Tras las tensiones por la visita de Pelosi, ¿aprovechará China para recuperar Taiwán?

03.08.2022

La respuesta del Gobierno chino no se hizo esperar: prohibió la importación de 100 alimentos taiwaneses, entre ellos cítricos, galletas y pescados, y suspendió las exportaciones de arena a la isla, un material clave para la construcción, industria en crecimiento en Taipéi durante la pandemia.Estas acciones afectarán directamente el intercambio comercial que existe entre China y Taiwán, el cual superó los 328.000 millones de dólares en 2021 y representó cerca del 30% del comercio total de la isla.Medios como The Washington Post afirman, con base en fuentes al interior de la Administración de Joe Biden, que no sólo se esperan más sanciones económicas a largo plazo, sino también existe el riesgo de que China realice ataques cibernéticos a Taiwán.Una China prudente, pero enérgicaEn entrevista para Sputnik, la maestra en Estudios de Asia y África del Norte por el Colegio de México (Colmex), Marisela Connelly, considera que China "se está dando cuenta que EEUU está cambiando las reglas que se habían establecido desde hace cuatro décadas", sin que se dimensione qué implicaciones tiene esto."China se da cuenta de que Taiwán cada vez está más lejos, que los años han hecho que la isla ya no se sienta identificada en el continente, y esas generaciones que se fueron a Taiwán en el 49 ya desaparecieron, y las nuevas generaciones no han tenido contacto con el continente", explica la especialista en el estrecho de Taiwán.En este sentido, la investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Mariana Escalante, explica a Sputnik que, si bien China "tiene que actuar ante una provocación", no puede optar por medidas drásticas, primero, porque "ya tiene una posición en el escenario internacional, en la región, mucho más firme que en otros años" que no quiere arriesgar, y segundo, porque "hay que considerar a la población, y si tienen a la población taiwanesa en un descontento el tema de la reunificación se ve más difícil".Ambas especialistas coinciden en que las sanciones económicas, en primer lugar, se enfocaron en las exportaciones agrícolas, pero podrían cambiar su enfoque y afectar la exportación de microchips hacia EEUU.Taiwán produce el 66% de los microchips que se utilizan en todo el mundo, de acuerdo con la revista Fortune. Empresas como Apple, Tesla e Intel dependen de la producción taiwanesa, por lo que una afectación a la cadena de suministro tendría repercusiones a nivel global."Cuando el Kuomintang gobernó Taiwán de 2008 a 2016 la integración económica entre la isla y el continente fue profunda. Cuando hay una integración así, a pesar de todos los intentos que ha hecho la líder de Taiwán (Tsai Ing-wen) para alejar la economía taiwanesa de la china, aun así, están muy ligadas", opina Marisela Connelly.A pesar de que los microchips no se han incluido en las sanciones chinas, la principal productora taiwanesa valuada en 440.000 millones de dólares, Taiwán Semiconductor Manufacturing Co., reportó una baja de sus acciones del 2,4% en la jornada del 2 de agosto.Se mantendrán relaciones diplomáticasLas dos expertas consultadas por Sputnik coincidieron en que, a pesar de la provocación, EEUU y China mantendrán sus relaciones diplomáticas, dado que ambas naciones se ven beneficiadas. No obstante, la relación puede enfriarse ya que ambas naciones se disputan el liderazgo mundial, en medio de una polarización política global que se enardeció con el conflicto en Ucrania y la pandemia.Por su parte, la doctora en Ciencias Políticas Mariana Escalante opina que la pandemia también abona al declive de EEUU, pues evidenció que "las democracias liberales occidentales también han ido en decadencia en sus valores en el manejo mismo de la pandemia, la falta de disposición para cooperar en asuntos tan importantes como éste (la crisis sanitaria)".¿China invadirá Taiwán?El tema que más preocupación causa a nivel mundial es la posibilidad de que China invada Taiwán y se detone un conflicto armado en el que también podría participar EEUU, lo cual, a su vez, levantaría las alertas ante una posible guerra nuclear entre las potencias.El viaje de Nancy Pelosi "podría haberse convertido en un buen pretexto para hacerlo", según Mariana Escalante, porque incluso China advirtió a EEUU que "debe ser responsable por haber provocado a China con un asunto así porque se violaron los principios por los cuales se fundó la relación bilateral entre China y EEUU".Aunque de momento no se ha dado información sobre un posible ataque, los ejercicios militares en el estrecho de Taiwán aumentaron con lanzamiento de misiles, cerco de seis zonas que rodena la isla y la restricción del espacio aéreo y marítimo.Si bien ambas especialistas consultadas consideran que China no optará por la vía militar en el corto plazo debido a la renovación de un nuevo periodo de Xi Jinping como presidente de China, la investigadora del Colmex considera que es muy alto el riesgo de que en el mediano plazo sí lo intente porque "se está dando cuenta que cada vez se aleja más de la isla"."China se está dando cuenta que cada vez es más difícil que pueda darse una negociación con esta líder y con este partido y entonces China sí se está preparando para tomar la isla en caso de que ya sea necesario. Ahorita China se va a contener mucho", estima la experta.

