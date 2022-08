https://sputniknews.lat/20220804/amlo-propone-una-tregua-mundial-de-5-anos-para-cesar-cualquier-tipo-de-guerras-o-tensiones-1129011365.html

AMLO propone una tregua mundial de 5 años para cesar cualquier tipo de guerras o tensiones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso a las grandes naciones acordar una tregua de cinco años para cesar cualquier tipo de guerra... 04.08.2022, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano hizo la propuesta durante su habitual conferencia matutina al opinar sobre las tensiones que generó la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.Al respecto, López Obrador reiteró la posición pacifista de México y recordó que siempre se ha apostado por la resolución de conflictos a través de acuerdos.El presidente mexicano agregó que la tregua que propone también incluiría guerras comerciales porque, tanto el conflicto en Ucrania como las tensiones en Taiwán han afectado la economía global, misma que ya enfrentaba problemas de inflación, pues "ya es un mundo globalizado en lo económico, en lo comercial"."¿Qué tenemos que hacer? Atender a los pobres y buscar la cooperación entre naciones y pueblos para el desarrollo. No a las provocaciones, no a las guerras. No queremos hegemonías. No es mucho pedir a EEUU, a Rusia, a China que acepten esta propuesta", consideró López Obrador.

