Argentina: anuncios y "ausencias" en las medidas del ministerio de Economía

El abogado Sergio Massa lidera Economía, Agricultura y Desarrollo Productivo, en un nuevo reto de la coalición gobernante. En otro orden, continúa la tensión en Asia por la visita de la jefa de la Cámara de Representantes de EEUU a Taiwán. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El nuevo ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, se reunió este jueves 4 con su equipo para afinar los lineamientos presentados en su asunción. El jerarca sucede a Silvina Batakis, quien solo estuvo 24 días al mando de la cartera, tras la renuncia de Martin Guzmán.Las medidas anunciadas tienen cuatro ejes: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. Este último implica, entre otras cosas, revisar planes sociales y fortalecer la vuelta al trabajo, recuperación de ingresos de trabajadores privados y aumento extra para jubilados."Hay una recomposición de los ingresos de los jubilados, entre 6 y 8 millones de personas. Y se anunció una política, no muy clara, de acuerdos entre trabajadores y empresarios, en favor de los empleados de ingresos medios y bajos", dijo a En órbita el economista argentino Lavih Abraham.El entrevistado integra el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), que en su informe de julio dio cuenta de la falta de políticas en la recomposición de ingresos. "Nuestro pedido es de aplicar alguna política de acuerdos de cómo aumentar el salario, que trascienda convenios realizados con sindicatos", señaló el entrevistado.Massa sostuvo que se cumplirá con la meta del 2,5% del déficit fiscal establecida en el presupuesto y que no se utilizarán adelantos del tesoro. Además, se congelará el ingreso a la administración estatal y se reducirán subsidios, en particular en energía, algo ya abordado en la gestión de Guzmán.La llegada al Ministerio de Economía del expresidente de la Cámara de Diputados generó aprobación y rechazos en el país sudamericano.La Confederación General del Trabajo (CGT) lo respaldó, mientras que el Frente Patria Grande duda en continuar en la coalición gobernante. "Nuestro Gobierno no está defendiendo los intereses populares", señaló ese espacio en un comunicado."Massa está más asociado a ser la parte de la coalición gobernante [Frente de Todos] más pro-mercado y con mejores relaciones internacionales tanto con EEUU y China. Massa no es economista, ocupará un lugar político; es un abogado que reúne varios ministerios desperdigados para hacer uno solo y fuerte", indicó Abraham.Medios de prensa argentinos han llamado a Massa como “Súperministro”, a raíz de que liderará tres carteras del área económica y productiva: Economía, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Desarrollo Productivo, a lo que se suma la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por refinanciar una deuda de 44.000 millones de dólares.Argentina registra uno de los índices de inflación más elevados del mundo: 36,2% en el primer semestre de 2022. La pobreza alcanza al 37% de sus 47 millones de habitantes.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la situación de Chile. Una encuesta del Centro de Estudios Públicos, señala que 70 % de la población mapuche de las regiones identificadas con este pueblo originario rechazan la idea de un Estado independiente en el país.El doctor en sociología y abogado mapuche, Salvador Millaleo, dijo a Sputnik que el Estado de Chile ha negado históricamente la existencia de los pueblos indígenas.Por otra parte, la Cancillería de China expresó que "fracasarán los planes de EEUU para contener al país con la ayuda de Taiwán".En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

