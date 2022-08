https://sputniknews.lat/20220804/colombia-podria-acercarse-mas-a-rusia-y-china-con-la-llegada-de-petro-1129034492.html

Colombia podría acercarse más a Rusia y China con la llegada de Petro

Colombia podría acercarse más a Rusia y China con la llegada de Petro

BOGOTÁ (Sputnik) — El pasado 19 de junio, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en Colombia, lo que significa, entre muchas otras... 04.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-04T22:27+0000

2022-08-04T22:27+0000

2022-08-04T22:52+0000

américa latina

colombia

💬 opinión y análisis

gustavo petro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1129037356_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e2ae3c8a652139cc8bd28064a70e95e9.jpg

El primer país en el que se posan las miradas tras la victoria de Petro es Venezuela, pues se entiende que con su victoria aumentan las posibilidades de retomar un diálogo diplomático con Caracas.Una de las primeras señales se pudo ver el pasado 28 de julio, con la visita a Venezuela del canciller designado, Álvaro Leyva, con su par Carlos Faría, en el fronterizo estado venezolano de Táchira.Este movimiento sirve no solo para reconocer que quien tiene el poder en Venezuela es Nicolás Maduro y no Juan Guaidó —opositor autoproclamado presidente del vecino país— sino reactivar la economía entre ambas naciones, que desde agosto de 2015 tienen cerrad su frontera común.Por su parte, los gremios económicos ven con buenos ojos este cambio y piden que se reactive el tráfico peatonal y los viajes de carga pesada."Este debe ser un proceso donde lo más importante será la articulación de lado y lado de la frontera (...) Es fundamental la participación del sector público y privado. Consideramos que se debe iniciar con una reactivación total del tráfico peatonal y el de carga pesada en horarios a convenir", dijo el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Javier Pabón Martínez, al diario colombiano Portafolio.RusiaRusia y Colombia han tenido relaciones diplomáticas con altibajos, sobre todo en las administraciones más conservadoras que gobernaron el país sudamericano.La profesora de relaciones internacionales de la universidad del Rosario, Arlene Tickner, dijo a la Agencia Sputnik que las relaciones entre ambos países están deterioradas debido a las posturas del presidente saliente, Iván Duque (2018-2022).Por este motivo, es necesario que el Gobierno de Petro tenga una visión integral de un socio comercial importante y restablezca las relaciones con Rusia de manera independiente al vínculo con Washington."El nuevo presidente de Colombia tendrá el reto de restaurar el carácter cortés a las relaciones con Rusia y el manejo de estas de forma separada de las interacciones colombo-estadounidenses", explicó.China"Profundizar en la confianza política mutua, avanzar en la cooperación práctica y trabajar en un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales", fue el mensaje que envió a Petro el presidente de China, Xi Jinping, a pocos días de que se conociera su victoria.Y es que este mensaje es importante porque China se ha consolidado como un actor de gran relevancia para el país, siendo el segundo socio comercial de Colombia y el principal origen de sus importaciones.Por ahora Petro no ha dado pistas sobre cómo será esta relación, pero en su programa de gobierno hay coincidencias como el multilateralismo, el liderazgo internacional contra el cambio climático, entre otras temas, por lo que se espera que se sigan manteniendo lazos estrechos.En cualquier caso, al partir del 7 de agosto se espera un giro importante en la política exterior colombiana, que mantendrá sus históricos vínculos con EEUU, pero al mismo tiempo expandirá su diplomacia para buscar acercamientos con Caracas, Moscú y Pekín.

https://sputniknews.lat/20220719/rusia-desarrollara-sus-relaciones-con-colombia-con-la-llegada-al-poder-del-nuevo-gobierno-1128448730.html

https://sputniknews.lat/20220729/colombia-y-venezuela-cierran-una-pagina-dolorosa-en-su-diplomacia-1128832385.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, 💬 opinión y análisis, gustavo petro