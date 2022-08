https://sputniknews.lat/20220804/como-los-ucranianos-venden-armas-de-la-otan-al-extranjero-1129023349.html

Exclusiva para Sputnik: cómo los ucranianos venden armas de la OTAN en el mercado negro

Con el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, la OTAN lanzó un suministro a gran escala sin precedentes de sus propias armas al Ejército ucraniano... 04.08.2022, Sputnik Mundo

Sputnik realizó su propia investigación en busca de información sobre la venta de armas de la OTAN de Ucrania a los países árabes.El inicio de la investigaciónEn la darknet hay una página web de venta de armas, en la que aparece un anuncio escrito en ruso Ucrania armas. En esta web venden rifles M4 y de acuerdo con la estadística del sitio se cerraron 32 contratos. El precio de un arma es de 2.400 dólares, la geolocalización es Kiev. Hay que señalar que el precio oficial de los fusiles M4, según las estimaciones del Pentágono, varía en función de la modificación del arma: de 600 a 1.200 dólares.Además, hubo comentarios sobre el éxito de la compra de armas. Según los algoritmos de la página web, solo los usuarios que ya han realizado la transacción pueden dejar los comentarios. En otras palabras, si no hay compra, no hay comentario.Los corresponsales de Sputnik decidieron escribir al vendedor haciéndose pasar por un posible cliente hutí de Yemen que quiere comprar un arma.A través del formulario de contacto, el vendedor pidió a los corresponsales continuar la conversación en Wickr messenger. A partir de entonces, toda la correspondencia tuvo lugar solo ahí. Para evitar las posibles sospechas de los vendedores ucranianos, escribieron las preguntas en árabe y las tradujeron al inglés con un traductor online: así parecía más auténtico.Fusiles de asalto M4 con entrega en YemenPrimeramente, preguntaron directamente al vendedor si podía entregar el envío en Yemen y obtuvieron una respuesta afirmativa. La entrega debería hacerse por mar.Después, el vendedor preguntó: "¿Qué necesita exactamente y en qué cantidad?". Entonces, los corresponsales dedujeron que estaban dispuestos a vender no solo los rifles, sino también algo más. Además, decidieron precisar el método exacto de envío y el transporte de las armas. Al mismo tiempo, se dejó claro que el comprador estaba interesado en cualquier arma que les pudieran vender y para que el vendedor se sienta identificado, añadieron lo siguiente:"Nosotros, los hutíes, también luchamos contra los ocupantes de nuestro país, igual que ustedes".Armas y método de entregaLas respuestas confirmaron que la parte ucraniana está efectivamente dispuesta a vender no solo fusiles de fabricación estadounidense sino también granadas. Los rifles se entregarían con la munición necesaria. También describieron detalladamente el modo de transporte."Las armas serán entregadas en barriles de aceite de máquina. Cada barril contendrá 10 fusiles M4, 2.000 cartuchos y 200 granadas. El transporte por mar tardará 10 días. En el puerto solo obtendrá barriles de aceite de máquina que no levantarán ninguna sospecha", respondió el vendedor.Para saber cuánto estaban dispuestos a vender y las reservas podrían tener, los corresponsales pidieron 100 barriles, ya que los comerciantes de armas ucranianos miden sus volúmenes de suministro en barriles. Pero les dijeron que no tendrían tantos barriles: solo podían enviar 20. Describiendo el volumen y el precio de la oferta, el vendedor continuó:"Un total de 20 barriles serán unos 200 rifles con munición y 400 granadas. Todo esto costará unos 400.000 dólares".El esquema de ventaLos periodistas de Sputnik tuvieron que acordar dichas cantidades de contrabando, también pidieron detalles sobre el acuerdo y la posterior entrega de dichos barriles en el puerto de Al Hudayda, el único controlado por los hutíes yemeníes.El vendedor respondió que no habría ningún problema con la entrega en ese puerto. Asimismo, les describió las condiciones y el esquema del acuerdo:"El trato será el siguiente: invitamos a un administrador a nuestra sala de chat y en su presencia discutimos los detalles del trato. Cuando nos hayamos puesto de acuerdo, ambos escribimos en el chat que estamos conformes con los términos del acuerdo. Deposita 400.000 dólares en criptodivisas a través del sistema Monero XMR en la cuenta. Luego enviaré la mercancía. Usted recibirá la mercancía. Lo revisará. Si está conforme, escribe en el chat general [transacción] que el vendedor ha cumplido completamente sus obligaciones, transferir mi depósito al vendedor. El administrador me remite el depósito, se queda con el 2% del importe de la transacción. Eso es todo".Resulta que hay un determinado asistente que se está conectado a la plataforma y actúa como garante de la transacción. Se lleva el 2% de cada transacción: en nuestro caso, se llevaría 8.000 dólares.Detalles de la logística del contrabandoLos reporteros querían averiguar toda la información posible sobre la entrega dado que el puerto yemení de Al Hudayda está bastante lejos de Ucrania y prometen que el envío se entregaría en 10 días, el vendedor debe tener algún tipo de plan. Este plan realmente estaba preparado para los vendedores ucranianos. Y lo describió con detalle:"Prepararemos la mercancía, la cargaremos en barriles y la cargaremos en el barco con la ayuda de nuestros colegas de Polonia. El barco seguirá la ruta indicada en el mapa. El barco transporta ayuda humanitaria, normalmente nadie los inspecciona. Y 20 barriles no despertarán sospechas. Por eso no podemos enviar 100, podría levantar sospechas".Además, el vendedor envió un mapa —curiosamente, firmado en ruso— con una ruta dibujada a mano. Resulta que las armas solo se cargarán en un barco frente a la costa de Portugal. Y como la parte ucraniana menciona a algunos "colegas de Polonia", hay sospechas de que la mafia europea de las armas esté involucrada en esta historia. Aunque no se sabe cómo llegarán las armas de Polonia a Portugal.Sin embargo, los que realmente compran las armas de contrabando de la OTAN pueden saberlo. El vendedor aclaró:"Se le enviará un número de rastreo para seguir la ruta de entrega".Según los contrabandistas ucranianos, el rastreador en línea proporciona amplia información sobre la logística: en qué barco está la carga, de qué puerto salió, cuándo llega al puerto de destino. Toda esta información aparece para el comprador tan pronto como se transfiere el depósito. Después de dar bastantes detalles, el vendedor decidió decir que solo lo había explicado "en términos generales":"En todo caso, no sé quién eres, y no tienes ningún depósito. Tal vez incluso seas un agente de la Interpol. He descrito en términos generales cómo funciona".Al final, el vendedor ucraniano dejó a los hutíes un mensaje:Parece que la parte ucraniana tiene cierta solidaridad con la lucha de los hutíes contra la coalición árabe, liderada por Arabia Saudí, ya que son ellos a quienes los hutíes yemeníes consideran los ocupantes de su territorio.Para terminar el diálogo, los corresponsales de Sputnik escribieron que verificarán su cuenta (esto es necesario para hacer un depósito en criptomoneda) y volverían al trato. Sí, las plataformas de la darknet exigen la verificación interna de las cuentas de los usuarios, de este modo intentan limitar las actividades de las agencias de inteligencia o de las fuerzas del orden que buscan dar con los autores del contrabando de armas.

otan, 🛡️ industria militar, ucrania, mercado de armas