Defensa rusa: el coronavirus podría haber sido creado en los biolaboratorios de EEUU

Desde el 2009, USAID ha estado financiando el programa Predict, que estudia nuevos tipos de coronavirus y ha capturado murciélagos que portan estos virus, señaló Kiríllov. El responsable de la seguridad biológica de las FFAA rusas calificó de "muy significativo" el hecho de que en el 2019, antes de que aparecieran los primeros casos de COVID-19, el instituto estadounidense Johns Hopkins realizó un ejercicio conocido como Event-2019, durante el cual se realizaron actividades en el contexto de una epidemia de un coronavirus previamente desconocido que, según la leyenda del ejercicio, se transfirió de los murciélagos a los humanos a través de un huésped intermedio: los cerdos."La pandemia es alimentada artificialmente por el lanzamiento de nuevas variantes"El alto mando recordó que en mayo del 2022 el principal experto de la revista médica The Lancet, Jeffrey Sachs, apuntó que el coronavirus fue creado artificialmente y con alta probabilidad utilizando los avances estadounidenses en la biotecnología.Según los expertos rusos, agrega, esto se evidencia por la variabilidad de genovariantes, que no es característica de la mayoría de los coronavirus, provocando diferentes picos de su incidencia, diferencias significativas en mortalidad y contagiosidad, distribución geográfica desigual, así como la naturaleza impredecible del proceso epidémico. Esto indica que a pesar de los esfuerzos realizados para localizar y aislar a los enfermos, "la pandemia es alimentada artificialmente por el lanzamiento de nuevas variantes del virus en una región en particular ", señaló Kiríllov.Recordó que más de 16.000 muestras biológicas, incluidas muestras de sangre y suero, habían sido exportadas desde Ucrania a Estados Unidos y Europa.En el contexto de las garantías de la Administración estadounidense, de que la información genética obtenida de los ciudadanos ucranianos se utilizaría exclusivamente con fines pacíficos, Kiríllov recordó una declaración del miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jason Crow, quien advirtió a los estadounidenses sobre el peligro de entregar su ADN para que lo analicen empresas privadas. En ese entonces, el legislador estadounidense sugirió que los resultados de las pruebas podrían venderse a terceros y la información obtenida podría utilizarse para desarrollar armas biológicas dirigidas a grupos o individuos específicos."Dado el interés de la administración estadounidense por el estudio de los agentes biológicos 'con objetivos específicos', estas declaraciones obligan a examinar de nuevo las causas de la nueva pandemia de coronavirus y el papel de los biólogos militares estadounidenses en la aparición y propagación del patógeno COVID-19", destacó Kiríllov."Patógenos infecciosos que entran en el área de interés del Pentágono se convierten en pandemia"Existe la tendencia a que los patógenos infecciosos que entran en la zona de interés del Pentágono se conviertan posteriormente en pandémicos, aseguró Kiríllov. Agregó que en el marco del programa de reducción de amenazas biológicas del Departamento de Defensa de EEUU, una de las áreas de investigación de la empresa estadounidense Labyrinth Global Health era el estudio de los coronavirus y el virus de la viruela del mono.Asimismo recordó que el 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de viruela del mono como una emergencia de preocupación internacional, después de que la enfermedad fuera identificada en al menos 76 países y se hayan registrado más de 26.000 casos."Así, podemos trazar una tendencia clara: los patógenos infecciosos que entran en el área de interés del Pentágono se convierten posteriormente en pandemia y los beneficiarios son las empresas farmacéuticas estadounidenses y sus mecenas: los líderes del Partido Demócrata de Estados Unidos", concluyó Kiríllov.Preparaban a los militares ucranianos para un programa de vacunación de EEUUEl Ejército ucraniano se estaba preparando para participar en un programa militar-biológico estadounidense a partir de 2022 para vacunar a los militares ucranianos, según un documento publicado por el Ministerio de Defensa ruso. Labyrinth Ukraine, una filial de la empresa estadounidense Labyrinth Global Health, operaba en Ucrania y fue fundada por antiguos empleados de Metabiota, un contratista clave del Pentágono en las actividades militares-biológicas de Estados Unidos, afirmó Kiríllov.Entre los nuevos documentos revelados por el Ministerio de Defensa figura una carta del coronel Serguéi Morgún, jefe del Departamento Sanitario y Epidemiológico del Mando de las Fuerzas Médicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dirigida a Karen Saylors, directora de Labyrinth Ukraine. En la misiva, Morgún expresaba el interés y el apoyo de los médicos militares ucranianos a las actividades de Labyrinth Ukraine "en relación con la aplicación del programa de USAID en Ucrania ... Renovación y resiliencia del sistema sanitario (PHS R&R)". Añade que "en caso de que Labyrinth Ukraine reciba el apoyo de USAID, espero trabajar con ustedes en 2022 para establecer formalmente la participación del Departamento Sanitario y Epidemiológico del Comando de las Fuerzas Médicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el programa PHS R&R y organizar la cooperación con Labyrinth Ukraine y sus socios". Hallan pruebas de ensayos de fármacos peligrosos en ucranianosLos expertos rusos hallaron en Ucrania evidencias de que durante años se realizaban ensayos de fármacos con posibles efectos secundarios peligrosos en humanos, informó Kiríllov.El mencionado centro médico está ubicado en la localidad de Rubézhnoye, en el oeste de Lugansk, de la que hace varias semanas fueron expulsadas las tropas ucranianas.Según indicó Kiríllov, tras la toma de control sobre esta área, en el marco de la operación militar de Rusia en Ucrania, los expertos inspeccionaron el establecimiento y encontraron varias evidencias que prueban que las farmacéuticas estadounidenses y europeas visitaban con frecuencia este lugar.Asimismo, reveló que los especialistas de estas compañías farmacéuticas tenían acceso a todas las etapas de los ensayos clínicos y para mayor comodidad hasta se traducía la documentación al inglés.Este método, denunció el general, se ajusta al concepto de Occidente de realizar sus investigaciones más polémicas, desde el punto de vista de la legislación internacional, fuera de sus territorios.Las farmacéuticas, precisó, probaban sus medicamentos en los militares ucranianos y personas de bajos ingresos, así como en los pacientes de los psiquiátricos, uno de los sectores más vulnerables de la población.Kiríllov también detalló el hallazgo de grandes cantidades de opioides y otras sustancias psicotrópicas en las posiciones dejadas por las tropas ucranianas en Donetsk y Lugansk."Los efectos de esas sustancias que provocan drogodependencia es, en primer lugar, una extrema agresividad, lo que explica la gran crueldad de algunos militares ucranianos hacia la población civil, así como los bombardeos a las ciudades de Donetsk y Lugansk", puntualizó.

