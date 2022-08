EEUU y el doble discurso de sus acciones militares en Taiwán

https://sputniknews.lat/20220804/eeuu-y-el-doble-discurso-de-sus-acciones-militares-en-taiwan--1129036599.html

El Secretario de la Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, determinó mantener su aparato militar cerca de la isla, en medio de los ensayos militares realizados por el gigante asiático en protesta por la visita de Nancy Pelosi pese a las advertencias de Pekín, informó el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby. Sin embargo, esta postura contrasta con la decisión anunciada minutos antes por el mismo Kirby, sobre la suspensión temporal del lanzamiento de prueba de su misil balístico Minuteman III. Según el funcionario estadounidense, Estados Unidos decidió no lanzar el misil como muestra de que desea reducir las tensiones con China y de que es una potencia nuclear responsable. Kirby advirtió que fuerzas armadas estadounidenses mantendrán patrullajes marítimos y aéreos de manera constante en la zona durante las próximas semanas, en medio de la escalada de tensiones entre Pekín y Washington luego de que aterrizara en Taipéi la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi."Tomaremos nuevas medidas para demostrar nuestro compromiso de garantizar la seguridad de nuestros aliados en la región, incluido Japón", apuntó Kirby.También recriminó al Gobierno de China el lanzamiento de once misiles balísticos en las inmediaciones taiwanesas, territorio que Pekín considera parte de su territorio nacional y que es reconocido como república independiente por algunos actores de la comunidad internacional.Kirby dijo que Estados Unidos está preparado para una escalada en las tensiones, pero que no busca una crisis con el gigante asiático.El portaaviones Ronald Reagan está impulsado por energía nuclear estilo Nimitz y es la novena embarcación de su tipo al servicio de las fuerzas armadas del país norteamericano.

