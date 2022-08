El presidente de Perú reafirma su inocencia por presunta corrupción ante la Fiscalía

"Primero, decir que no soy parte ni formo ninguna red criminal. Eso le he dicho hoy [4 de agosto] a la fiscal de la Nación [fiscal general]. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá, mi inocencia. A nadie he robado, a nadie he matado", declaró el mandatario en rueda de prensa desde Palacio de Gobierno en Lima.