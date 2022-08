https://sputniknews.lat/20220804/el-presidente-diaz-canel-destaca-importancia-del-nuevo-sistema-cambiario-de-divisas-en-cuba-1129011705.html

El presidente Díaz-Canel destaca importancia del nuevo sistema cambiario de divisas en Cuba

El presidente Díaz-Canel destaca importancia del nuevo sistema cambiario de divisas en Cuba

LA HABANA (Sputnik) — El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, resaltó la implementación de un nuevo sistema cambiario de divisas en la isla, que se aplica de... 04.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-04T14:34+0000

2022-08-04T14:34+0000

2022-08-04T14:34+0000

américa latina

cuba

💶 divisas

📈 mercados y finanzas

miguel díaz-canel bermúdez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1114022364_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_7afb8abe99a3787c1ab331752fe1000c.jpg

"El inicio de la implementación del mercado cambiario es una de las medidas concebidas para movilizar, en el menor tiempo posible, recursos financieros y abastecimientos. Ninguna, por sí sola, resolverá todos los problemas. No nos vamos a detener en la construcción de un país mejor", escribió el mandatario cubano en Twitter.El 3 de agosto el viceprimer ministro Alejandro Gil anunció que iniciarían las operaciones bancarias dirigidas a comprar monedas fuertes (dólar estadounidense, euro, dólar canadiense, franco, libra esterlina, entre otras monedas), a cerca de cinco veces por encima del valor de cambio vigente (1 dólar por 24 pesos cubanos).Las operaciones se realizarán en bancos, aeropuertos, hoteles, y casas de cambio estatales, y van dirigidas a frenar a los revendedores de divisas en el mercado informal.El también ministro de Economía y Planificación especificó que, por ahora, no se venderán divisas a la población, aunque oportunamente se divulgará cuando se decida iniciar este tipo de oferta, lo que permitirá consolidar un mercado cambiario en la isla.Precisó además que el sector empresarial mantendrá sus operaciones según la tasa de cambio oficial.Cuba atraviesa una profunda crisis económica, y en particular con un déficit de divisas en sus reservas financieras, situación que se agudiza por las sanciones impuestas por EEUU y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero aplicado a la isla desde 1962.

https://sputniknews.lat/20220730/como-fortalecera-cuba-su-economia-con-las-medidas-anunciadas-por-el-gobierno-1128845345.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, 💶 divisas, 📈 mercados y finanzas, miguel díaz-canel bermúdez