Juez del tribunal supremo de Brasil confirma condenas a policías por masacre de Carandiru

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luís Roberto Barroso, confirmó las condenas que pesan sobre los 73 policías... 04.08.2022

La corte informó en un comunicado que el juez "rechazó un recurso de la defensa que buscaba revertir la condena por la masacre de Carandiru, en que 111 presos fueron asesinados en octubre de 1992".Los policías fueron condenados en su momento a entre 48 y 624 años de cárcel, pero las condenas fueron anuladas tras un recurso en el Tribunal de Justicia de Sao Paulo y después restablecidas por el Tribunal Superior de Justicia.La defensa de los policías pidió anular las sentencias alegando que el Tribunal Superior de Justicia reexaminó las pruebas para restablecer las condenas, lo que no estaría permitido.En su decisión, Barroso alega cuestiones procesuales para rechazar el recurso, afirmando que no se puede reformar lo determinado por la citada corte porque el Supremo no tiene competencia para verificar legislaciones que están por debajo de la Constitución.Esta misma semana, la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley elaborado por el diputado bolsonarista Capitán Augusto que prevé amnistiar a los policías militares involucrados en el caso.Pero para que el indulto sea efectivo aún debe aprobarse en la Comisión de Constitución y Justicia y después en el plenario —donde votan todos los diputados—, por lo que es poco probable que salga adelante.

