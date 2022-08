https://sputniknews.lat/20220804/mexico-republicano-nueva-fuerza-politica-que-adora-el-capitalismo-y-predice-victoria-de-sheinbaum-1128998242.html

México Republicano, la nueva fuerza política que adora el capitalismo y ve la victoria de Sheinbaum

México Republicano, la nueva fuerza política que adora el capitalismo y ve la victoria de Sheinbaum

Aseguran que si México cambiara su constitución y entregara la tierra a la propiedad privada, su Producto Interno Bruto (PIB) crecería inmediatamente hasta un... 04.08.2022, Sputnik Mundo

Se trata de la plataforma México Republicano, que busca fortalecer la relación económica y política entre los mexicanos radicados a ambos lados de la frontera del país latinoamericano con Estados Unidos, además de competir de manera estratégica por el voto para adquirir presencia en el Congreso de la Unión.A veces definido como partido político, a veces como asociación civil, crítico del actual Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, como de sus principales opositores partidistas, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aceptarían ir en coalición con estos últimos siempre que no se desdibujen sus programas e identidades.Sputnik conversó con el presidente nacional y el secretario general de México Republicano, respectivamente Juan Iván Peña Néder y Gricha Raether Palma, para escuchar sus definiciones políticas y perspectiva de país.Perspectiva nacional y alianzas incómodasMéxico Republicano ya es una fuerza de alcance nacional, considera Peña Néder en diálogo telefónico, con miras a consolidar partidos políticos estatales competitivos, por ahora, en Chihuahua y Baja California, además de influir electoralmente en 70 distritos electorales federales mexicanos y 20 estadounidenses.Otra de sus perspectivas es impulsar candidaturas desde el perfil de la independencia ciudadana o bien mediante acuerdos muy bien definidos con las fuerzas tradicionales hoy en la oposición, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).¿Una herramienta política contra López Obrador?El secretario general de México Republicano, Raether Palma, descarta que el objetivo de su partido sea hacer un combate al presidente de México, pero sí buscan convencer a sectores sociales que consideran que descuida la actual administración federal.Los sectores empresariales, que finalmente mueven al país, opina, no están siendo atendidos por la llamada Cuarta Transformación."La dicotomía de ricos contra pobres no lleva a beneficios"En México no hay propiedad privada porque los propietarios, constitucionalmente, no son dueños del subsuelo, la tierra que habitan, el espacio aéreo o el espectro electromagnético, lamenta el dirigente nacional de la plataforma.El secretario general añade que la mayoría de los empleos en México son generados por pequeñas y medianas empresas (pymes), por lo que es una falsa dicotomía que fuerzas políticas como México Republicano opongan a ricos y a pobres."Castigar a los ricos o castigar a los pudientes, por así decirlo, no es lo que va a arreglar el tema, el tema es darle la oportunidad a absolutamente todas las personas, independientemente del nivel donde estén en la pirámide socioeconómica", declara Raether Palma."Realmente lo que queremos hacer es que el gobierno sea un impulsor, un facilitador, para justamente esta propiedad privada", añade. Con este fomento a la propiedad, todos los mexicanos podrán ser empresarios, valora Raether Palma, independientemente de la bolsa de su riqueza."No lo imaginamos: conocemos a nuestro votante"El dirigente nacional de México Republicano aclara que la plataforma política no imagina a su votante, sino que lo conoce con base en estudios detallados de la geografía electoral del país.Entre sus objetivos, buscan convencer al ciudadano que no responde a lo que llaman el voto-despensa, es decir, el sufragio que se otorga como confianza o consecuencia de la aplicación de programas sociales o apoyos en especie, regulares o irregulares, más o menos frecuentes en el panorama político mexicano.Recriminó que tanto el PRI, PAN y PRD como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han sustentado su voto en repartir dádivas, mientras que el votante de México Republicano es el que decide a quién apoyar elección tras elección.Estos 70 distritos objetivo, frente a 230 más que consideran perdidos por el dominio de los partidos tradicionales, detalla el dirigente nacional, se ubican mayoritariamente en el Bajío norte del país y en zonas del sureste, como la capital de Yucatán, Mérida.De estos 70 distritos electorales identificados, el secretario general Raether Palma adelanta que México Republicano aspira ganar en al menos 50, lo que les permitiría consolidar el control del 10% de las curules de la Cámara de Diputados federal.Identificaciones económicas más que ideológicasMéxico Republicano, en su nombre, recuerda al Partido Republicano de Estados Unidos, que históricamente ha impulsado en varias ocasiones discursos contra la presencia latina en el país norteamericano, entre otras políticas segregacionistas.Sin embargo, tanto Peña Néder como Raether Palma sostienen que no buscan identificarse con las líneas de ese partido, o no en exclusiva, pues están también abiertos a colaborar con el Partido Demócrata en lo que ambas fuerzas políticas tienen en común: su respaldo al capitalismo, más allá de sus diferencias discursivas e ideológicas.Tanto republicanos como demócratas somos capitalistas, añade el secretario general, de origen alemán y chihuahuense."Nosotros estamos muy identificados con los principios constitucionales de la gran nación norteamericana y privilegiamos por sobre todas las cosas nuestra alianza con los norteamericanos", esclarece el dirigente nacional."Y en política exterior un norteamericano no se guía por lo que pasa en su interior, se guía por macrointereses", ejemplifica.Washington antes que Caracas, La Habana, Managua o PekínOtro de los enfoques de México Republicano es que el país latinoamericano subraye su relación comercial con Estados Unidos y aproveche los miles de kilómetros de su frontera en común, en un escenario en que, puntualiza el secretario general, Taiwán ya quisiera tener un kilómetro de intercambio con una de las principales potencias económicas del mundo.En ese sentido, Raether Palma repudia el acercamiento del presidente López Obrador con los dirigentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyas políticas considera "totalitarios, socialistas y autócratas" ,en vez de fortalecer aún más la cooperación con Estados Unidos.Además, Peña Néder considera que Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, respectivamente, de ninguna manera representan a sus pueblos, por lo que rechazar a esos líderes es acercarse a sus ciudadanías.El dirigente nacional, además, considera ridículo pensar que la relación económica entre México y China pueda ser próspera, porque el intercambio siempre resulta deficitario para el país latinoamericano.Además, México Republicano busca ser una fuerza política binacional que vuelva influyente a la comunidad mexicana en Estados Unidos, un lobby capaz de representación en la toma de decisiones estadounidense, aprovechando que se trata de 40 millones de connacionales al norte del Río Bravo."Morena requiere una oposición de centroderecha"Peña Néder reconoce que Morena supo convencer a todo el espectro mexicano de la centroizquierda, por lo que debe surgir una fuerza de centroderecha que la contrapese y permita al país articular un modelo político con dos fuerzas preponderantes, como sucede en varios países, dice.México Republicano no oculta sus intereses o los simula para alcanzar alianzas, sino que primero los declara y luego, con base en ello, busca apoyos sinceros, sostiene el dirigente nacional."Sheinbaum tiene ganado el 2024, pero en 2030 va la derecha"No obstante la apariencia de desencuentros que vive Morena actualmente, el presidente de México ha elegido ya apoyar como su sucesora a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por lo que ganará la elección presidencial de 2024, analiza Peña Néder.Las oposiciones, añade, no tienen fuerza para abatirla electoralmente.Sin embargo, el próximo sexenio, que iniciaría en 2030, será México Republicano quien ocupe con su agenda el Palacio Nacional, concluye.

