https://sputniknews.lat/20220804/mexico-y-bolivia-planean-un-imperio-latinoamericano-del-litio-1129033376.html

México y Bolivia planean un imperio latinoamericano del litio

México y Bolivia planean un imperio latinoamericano del litio

Los Gobiernos de México y Bolivia intercambiaron información para generar una alianza que permita la creación de una industria regional del litio, mineral... 04.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-04T22:16+0000

2022-08-04T22:16+0000

2022-08-04T22:32+0000

litio

minerales

evo morales

méxico

bolivia

luis arce

marcelo ebrard

américa latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1129031619_0:94:1600:994_1920x0_80_0_0_a838a779ef27938b36a9f225bc3cf659.jpg

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Marcelo Ebrard, visitó el país sudamericano para conversar con el presidente boliviano, Luis Arce, así como con el canciller boliviano, Rogelio Mayta, con el fin de profundizar los enlaces de ambas naciones en torno a este mineral clave para la industria tecnológica y automotriz a nivel global. Ya en julio de 2021, México y Bolivia firmaron un acuerdo de cooperación en cinco aspectos para aprovechar de manera conjunta sus reservas de litio, mineral estratégico que adquiere relevancia mundial de cara a la proliferación de baterías y aparatos electrónicos que lo utilizan.En febrero de 2022, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) identificó que Bolivia, México, Argentina, Chile y Perú contienen más del 67% de las reservas mundiales de litio.Antes de su reunión protocolaria con el presidente Arce, Ebrard publicó en la prensa boliviana que fue invitado a conocer el mayor desierto de sal en el mundo, Uyuni, el cual cuenta con importantes reservas de litio en salmueras.Bolivia es el primer lugar mundial en reservas de litio, mientras que México ocupa la décima posición, por lo que la alianza entre ambas naciones en la materia es natural para el desarrollo de la industria, aseguró el canciller mexicano. Con miras a aprovechar el mineral estratégico, el Ministerio de Energías de Bolivia ha atendido solicitudes de empresas de Estados Unidos, China, Rusia y Argentina para explotar el recurso de manera coordinada.Entre las firmas figuran Lilac Solutions (respaldada por la automotriz alemana BMW), Breaktrhough Energy Ventures (de Bill Gates), ambas de Estados Unidos, así como Energy X y la china CATL. También aspiran a aprovechar el mineral boliviano Tecpetrol, de Argentina; Uranium One; de Rusia, y Fusión Enertech, TBEA Co LTD y CITIC Gocuan Group Co., todas de China.Más alianzasEl canciller de México también aplaudió el buen desempeño económico de la Administración de Arce, que, según él, ha logrado una baja inflación, un buen crecimiento y buenas perspectivas, y dijo que esto convierte a Bolivia en un país de mucho interés para América Latina y el Caribe.Arce, hoy presidente de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), fue titular del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas durante los Gobiernos de Evo Morales, quien renunció a la Presidencia en noviembre de 2019 bajo presión de las fuerzas armadas, en lo que diversos analistas políticos consideran un golpe de Estado. En aquel momento, el presidente mexicano López Obrador ofreció asilo político a Morales, a quien trasladó de Bolivia a México en un avión militar.También hubo más acuerdos y anuncios durante la visita de Ebrard a Bolivia. En 2023, México producirá un vehículo eléctrico diseñado en el país sudamericano. "Se va a producir en México para un mercado mexicano que significa 1,2 millones de vehículos al año", detalló al canciller.Además, ambos países colaborarán en investigaciones en torno al maíz y el frijol, de cara a las necesidades alimentarias de millones ante el crecimiento demográfico.Ebrard también celebró la participación boliviana en la formación de la Agencia Espacial Latinoamericana y Caribeña, con la que la región busca sumarse a la exploración astronómica que ya realizan países como Rusia, China y Estados Unidos."Veinte países de América Latina y el Caribe tendremos un programa común y reuniremos esfuerzos", subrayó el funcionario mexicano.En el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), agregó Ebrard, se busca que la alianza multilateral procure la compra común de medicamentos para reducir precios y que los productores no impongan condiciones a cada país.

https://sputniknews.lat/20220420/los-detalles-del-acuerdo-que-firmaron-mexico-y-bolivia-las-2-grandes-potencias-de-litio-1124611775.html

https://sputniknews.lat/20220615/tesla-evalua-desarrollar-su-siguiente-gigafabrica-de-baterias-de-litio-en-mexico-1126816710.html

https://sputniknews.lat/20220607/la-celac-se-fortalece-ante-una-cuestionada-cumbre-de-las-americas-1126405818.html

méxico

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

litio, minerales, evo morales, méxico, bolivia, luis arce, marcelo ebrard