https://sputniknews.lat/20220804/por-que-mexico-no-apoya-a-yalitza-aparicio-y-tenoch-huerta-como-a-salma-hayek-1129011887.html

¿Por qué México no apoya a Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta como a Salma Hayek?

¿Por qué México no apoya a Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta como a Salma Hayek?

"Quiero decir algo rápido sobre la inclusión. Vengo de un barrio y, gracias a la inclusión, estoy aquí. Muchos niños en el barrio nos están viendo y soñando... 04.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-04T15:06+0000

2022-08-04T15:06+0000

2022-08-04T15:51+0000

américa latina

méxico

racismo

yalitza aparicio

salma hayek

marvel

cine

👤 gente

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1129014240_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6867fb87b4d9e8e481bb4185d80c8a93.jpg

Se trata del segundo mexicano, después de Salma Hayek, en ser parte de los protagonistas de una megaproducción del redituable Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, a pesar de las muestras de apoyo y celebración, muchos mexicanos se volcaron contra Huerta y lo acusaron de ser un hipócrita.¿La razón? El actor protagonista de la serie de Netflix Narcos se ha convertido en los últimos años en uno de los más mediáticos activistas por la inclusión de personas morenas en grandes producciones, en papeles que no sean estereotipados (pobre, ladrón, mafioso, "malo", etc.) y que abonan al racismo que existe en México.Algunos internautas no solo se burlaron de la piel y el cuerpo de Tenoch Huerta, además lo acusaron de ser una persona que consiguió su papel por "hacer berrinche" y exigir que los elencos de las producciones cinematográficas no sean mayoritariamente blancos.Lo anterior a pesar de los estudios que demuestran la falta de inclusión en Hollywood. Según un estudio de la Universidad de California, solo el 27,6% de los papeles principales de las 200 películas más taquilleras de 2019 tuvieron protagonistas de color, a pesar de que representan más del 47% de la población total de EEUU.De hecho, el tema de la discriminación no es nuevo en Hollywood. En 2015 el actor Will Smith falló en su intento de boicotear la ceremonia de los Oscar como protesta por la falta de protagonistas afrodescendientes en prácticamente todas las producciones y el escaso número de nominaciones que tuvieron. El movimiento se distinguió con el hashtag #OscarsSoWhite.Las exigencias por acabar con prácticas racistas también abren el debate respecto a si, en un futuro, los actores serán elegidos por su color de piel y no por su talento.Narrativas reaccionariasEn entrevista para Sputnik, Pepe Aguilar, director de Racismo MX —proyecto que visibiliza el racismo en distintos ámbitos de la sociedad mexicana—, afirma que esta respuesta al anuncio de Tenoch Huerta "son narrativas reaccionarias ante los avances en los espacios y derechos" que buscan minimizar no solo su activismo, sino también su talento."Normalmente las industrias audiovisuales del cine, la televisión, incluso la publicidad, histórica y sistemáticamente se han privilegiado los fenotipos europeos y las pieles blancas, y en el momento que se quiere generar una política, algún espacio específico para personas que no están automáticamente consideradas por las industrias como los somos personas morenas, indígenas o afrodescendientes, se ve como una amenaza", explica Aguilar.El asambleísta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) afirma que "si no existiera esa hegemonía habría igualdad y no habría necesidad de generar espacios o políticas de inclusión", mismas que tienen que entenderse "como medidas temporales y contextuales" que incidan en la sociedad.No es lo mismo Yalitza Aparicio que Salma HayekUna diferencia muy marcada entre actores como Tenoch Huerta o Yalitza Aparicio —también criticada por ser "famosa" por su color de piel y no por su talento— con actores posicionados como Salma Hayek o Eugenio Derbez es que los segundos son personajes privilegiados, opina Pepe Aguilar."No es lo mismo ser Salma Hayek en México que ser Yalitza Aparicio, no es lo mismo ser Tenoch Huerta que ser Diego Boneta. Es decir, muchas veces cuando usamos la palabra latino como que los pone a todos en el mismo nivel, pero no estamos en el mismo nivel: en México tenemos un régimen pigmentocrático y racista", asegura.En el caso de Eugenio Derbez su acercamiento al medio artístico se dio desde pequeño a través de su madre, la actriz de telenovelas Silvia Derbez. Durante la década de los 90 y principios de los 2000, el comediante se posicionó como uno de los comediantes más famosos de México, y, con esta fama, intentó abrirse camino en EEUU.El mismo actor y director mexicano ha reconocido que su trabajo no era reconocido en la industria por estar enfocado estrictamente a la comedia y por su origen latino; no obstante, en ningún momento levantó la voz y siguió trabajando.En el caso de Salma Hayek, tras una breve, pero muy exitosa carrera en telenovelas mexicanas, se lanzó a Hollywood donde tuvo su primera oportunidad a lado de Antonio Banderas en Desesperado. La actriz de 55 años reconoció años después en entrevista con El País que no se le contrataba por ser mexicana, aun cuando su nombre no es tan común en México y a pesar de su ascendencia libanesa.Cuando fue seleccionada para Eternals, la actriz reveló a Despierta América que lloró porque, a pesar de su amplia carrera, fue un sueño cumplido ver su piel morena dentro de un traje de superhéroes.A pesar de ello, y en sintonía con Derbez, la carrera de Hayek no se ha vinculado con la lucha contra el racismo, aunque sí ha tenido declaraciones para denunciar que hay muchos prejuicios contra las personas ricas, en defensa de su esposo el multimillonario François-Henri Pinault.Para el activista, la situación actual obliga a politizar la lucha contra el racismo y en favor de la inclusión, ya que "lo personal es político" y puede pasar desapercibido que "hay identidades que son amenazadas por sistemas de opresión como la homofobia, violencia de género, racismo y machismo", incluso si esto se traduce en reproches como los que recibe Tenoch Huerta."Tenoch ya representa una lucha, ciertos valores que van más allá de su persona. En el momento que se cuestiona la congruencia de Tenoch o se cuestiona esta lucha antirracista, en realidad están cuestionando lo que él representa, que se ha convertido en una voz importantísima en contra del racismo en México", afirma el director de Racismo MX.

https://sputniknews.lat/20220802/sonora-grill-divide-a-sus-clientes-segun-su-color-de-piel-investigan-a-la-cadena-mexicana-1128939973.html

https://sputniknews.lat/20220126/galilea-montijo-estalla-contra-influencer-por-criticar-ingles-de-yalitza-aparicio--video-1120783028.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mariano Yberry https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116311532_0:0:798:798_100x100_80_0_0_9a2c05d9a88f5c7d505b1f2ace56482b.jpg

méxico, racismo, yalitza aparicio, salma hayek, marvel, cine, 👤 gente, 💬 opinión y análisis