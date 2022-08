https://mundo.sputniknews.com/20220804/una-prefectura-del-noroeste-de-japon-azotada-por-lluvias-intensas-pide-ayuda-a-militares--video-1129000901.html

Una prefectura del noroeste de Japón azotada por lluvias intensas pide ayuda a militares | Video

Una prefectura del noroeste de Japón azotada por lluvias intensas pide ayuda a militares | Video

TOKIO (Sputnik) — Las autoridades de la prefectura de Yamagata, en el noroeste de Japón, solicitaron ayuda a las Fuerzas de Autodefensa para mitigar el impacto... 04.08.2022, Sputnik Mundo

La intensidad de las precipitaciones en algunas áreas de Yamagata alcanzó los 161 milímetros por ahora.En seis municipios de la prefectura —Yonezawa, Nanyo, Nagau, Takahata, Kawanishi e Iide— se emitió una alerta de nivel 5, el máximo. En la ciudad de Iide, en particular, las lluvias provocaron cortes en el suministro de agua potable.Más de 107.000 residentes recibieron la recomedación de evacuarse a refugios asignados o permanecer en lugares alejados de acantilados y lo suficientemente altos como para no quedar anegados.La Agencia Meteorológica de Japón no descarta que las lluvias hayan provocado ya deslizamientos de tierra o inundaciones en algunas áreas.

