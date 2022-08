https://sputniknews.lat/20220805/asi-es-la-banda-presidencial-de-gustavo-petro-hecha-por-el-sastre-de-los-presidentes-1129079151.html

Así es la banda presidencial de Gustavo Petro, hecha por el 'sastre de los presidentes'

Así es la banda presidencial de Gustavo Petro, hecha por el 'sastre de los presidentes'

Durante su asunción como presidente de Colombia, Gustavo Petro se calzará una banda presidencial confeccionada por Luis Abel Delgado, el 'sastre de los... 05.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-05T19:36+0000

2022-08-05T19:36+0000

2022-08-05T19:36+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

traspaso

iván duque

política

cambio de poder

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1127005254_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ae77d8f9dbda135ea051ff0fe09d0937.jpg

Luis Abel Delgado es el responsable detrás de las bandas presidenciales que han lucido en su investidura en el cargo los últimos cinco presidentes constitucionales de la República de Colombia: Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque (2018-2022).El 7 de agosto, el electo presidente Gustavo Petro se convertirá en el sexto mandatario colombiano en lucir las sedas bordadas por las manos de Delgado, quien no sólo confeccionó bandas presidenciales para mandatarios colombianos, sino también para Dilma Rouseff (2011-2016) de Brasil, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) de Chile, Alan García (1985-1990 y 2006-2011) de Perú, Rafael Correa (2007-2017) de Ecuador y otros jefes de Estado de Paraguay, Panamá, Costa Rica, Ecuador y México.¿Cómo llegó a confeccionar las bandas presidenciales?Delgado es oriundo del departamento Nariño (sur oeste), se desempeñaba como sastre del Ejército de Colombia bordando ornamentas y estandartes militares cuando un pedido puntual cambió su destino: confeccionó y regaló una banda presidencial a encargo de un diplomático extranjero para el jefe de Estado de su país.Aquel primer trabajo le abrió las puertas del nuevo oficio, que incluso lo ha llevado a confeccionar ornamentas para los papas Benedicto XVI y Francisco.Residente desde hace 34 años en la ciudad de Cali (oeste), donde tiene su taller, Delgado y gusta trabajar en solitario con su máquina y sus hilos.Seda de Italia e hilos de PakistánConfeccionar una banda presidencial tiene sus desafíos, aunque parten de una similitud. "Las bandas son todas iguales en cuanto a la medida de ancho, que son 12 centímetros", explicó al medio El Nuevo Siglo de Colombia.De todas maneras, cada nueva banda suele agregar detalles que las hacen especiales. Para el caso de Petro, Delgado apeló a materiales venidos desde muy lejos. "Trabajé con borlas y todos los hilos me los envían de Pakistán. Hablo allá con ellos, nos mantenemos en contacto, y ellos son los que me mandan ese material", indicó.La seda fina sobre la que está confeccionada, en tanto, proviene directamente desde Italia.La banda presidencial que se calzará Petro mantiene el diseño clásico: dividida en tres franjas con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera y el escudo de Colombia, bordado a mano.Muchas veces, las bandas presidenciales no son el único trabajo para los mandatarios que asumen. "Luego de posesionados me llaman a hacerle las banderas del despacho o banderas para los salones donde tiene reuniones con los ministros", apuntóEl "despiste" con la banda de Álvaro UribeSer sastre de presidentes durante casi 30 años no exime a Delgado de haber pasado algunos momentos de zozobra.Más incómodo fue lo que le sucedió con la banda del presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019): un error en la toma de medidas del mandatario hizo que, al momento de entregar la pieza, "había quedado algo al revés". El error, que Delgado atribuye a la toma de medidas en Panamá, pudo ser salvado a tiempo para la ceremonia.

https://sputniknews.lat/20210723/la-banda-presidencial-de-pedro-castillo-por-que-es-diferente-a-todas-1114446969.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, gustavo petro, traspaso, iván duque, política, cambio de poder