¿Dónde están? La vigencia del drama de los desaparecidos en Paraguay

Se espera que en septiembre se retome la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). En otro orden, abordamos la... 05.08.2022, Sputnik Mundo

A raíz de la pandemia, las tareas de búsqueda de personas desaparecidas en el país se suspendieron en 2020, a pesar de que el año anterior se habían asignado fondos con ese objetivo. Ahora el Ministerio de Justicia aprobó destinar 300 millones de guaraníes con ese fin (unos 43.000 dólares).El director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia afirmó que muchas familias no denunciaron por miedo y poca confianza. Desde que en 2011 se comenzó con la búsqueda de desaparecidos, se encontraron 40 personas, pero solo cuatro han sido confirmadas.El entrevistado es hijo de Agustín Goiburú, secuestrado en Argentina en 1977, en el marco del Plan Cóndor (operativo de coordinación orquestado por las dictaduras del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980), desaparecido luego de su traslado a Paraguay durante el Gobierno militar de Stroessner. Agustín era médico y figura clave de la resistencia a la dictadura, como integrante del Movimiento Popular Colorado (Mopoco).Goiburú se refirió al trabajo realizado durante el tiempo en el cual no se pudieron llevar adelante las excavaciones."Durante la pandemia, en el país hubo decretos presidenciales contra la movilidad. Por mi parte, me dediqué a investigar, buscar a testigos, exmilitares y policías, y los sitios de inhumación. Y si bien hace dos años y medio teníamos unos 15 lugares para excavar, hoy hay más de 30. Hemos esperado esta transferencia de recursos", dijo el entrevistado.En Paraguay no se votó una ley de amnistía, como sí ocurrió en otros países de la región afectados por dictaduras militares. Sin embargo, en el caso de la nación guaraní hay pocos avances a nivel judicial para condenar a los responsables."En Paraguay, las administraciones políticas, cada cinco años, han tenido a políticos emparentados con el dictador Stroessner y toda su camarilla. Si no, los militantes e hijos del Partido Colorado [el partido Stroesnista], que gobernó durante 35 años", sostuvo el entrevistado.A criterio de Goiburú, "el Poder Judicial está impregnado de jueces que no movieron un dedo para hacer Justicia en el tema".El director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia lamentó la escasa presión social ejercida desde la ciudadanía paraguaya sobre el particular.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— China suspendió la cooperación con EEUU en varias materias por la visita a Taiwán de la jefa de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi.Sputnik conversó con el politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón sobre la relación de este incidente diplomático con el conflicto bélico en Ucrania.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

