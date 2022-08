EEUU niega desarrollar planeadores hipersónicos con armas nucleares

https://sputniknews.lat/20220805/eeuu-niega-desarrollar-planeadores-hipersonicos-con-armas-nucleares-1129048162.html

"No estamos desarrollando vehículos planeadores hipersónicos con armas nucleares, misiles de crucero hipersónicos con armas nucleares, o misiles balísticos o de crucero de función dual, nuclear y convencional. Y no estamos desplegando armas nucleares, misiles terrestres fuera de nuestro territorio nacional", declaró Scheinman al intervenir este jueves en la Décima Conferencia de las Partes encargada del examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.El diplomático estadounidense agregó que "otros dos Estados partes del TNP que son poseedores de armas nucleares NPT no pueden hacer ninguna de estas afirmaciones", pero rehusó especificar a qué países se refiere.Durante su discurso, Scheinman aseguró que "Estados Unidos no usa armas nucleares para sacar adelante una política expansionista en materia de seguridad" y que "examinará los pasos para seguir reduciendo el riesgo de una guerra nuclear y la relevancia global de las armas nucleares".

