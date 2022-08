https://sputniknews.lat/20220805/historias-de-vida-apasionada-por-el-fuego-logro-medalla-de-bronce-en-el-mundial-de-asado-1129079397.html

A sus 11 años de edad, la uruguaya María Noel Pereira, o "Ita", como la conocen sus allegados, hizo su primer asado y 20 años después obtuvo el reconocimiento internacional.

Historias de vida: apasionada por el fuego, logró medalla de bronce en el mundial de asado A sus 11 años de edad, la uruguaya María Noel Pereyra, o "Ita", como la conocen sus allegados, hizo su primer asado y 20 años después obtuvo el reconocimiento internacional.

El calor del fuego, el aroma del humo, el crujir de las brasas arrastradas por un fierro y el aroma de la carne que comienza a cocerse son algunas de las sensaciones más placenteras en la vida de María Noel Pereira, conocida generalmente como "Ita"."Recuerdo claramente ese día", cuenta acerca de su primera experiencia como asadora. Tenía 11 años, recuerda el tipo de fuego y la mirada atenta de su madre supervisando sus pasos. Pero no se acuerda de cómo estuvo el asado. "Creo que quedó bien", reflexionó.La uruguaya Ita tiene 31 años, nació en la ciudad de Sarandí del Yí (departamento de Durazno), ubicada a poco más de 200 kilómetros de la capital Montevideo, donde se mudó hace ya varios años para estudiar y finalmente se quedó para continuar su vida. Seis años atrás conoció a su novia y actualmente viven juntas.Su idea era estudiar veterinaria, pero "por diferentes circunstancias" dejó la carrera, siguió sus instintos y se dedicó a su verdadera pasión.Actualmente, trabaja como asadora profesional, es jefa de elaboración en un restaurante, pero viaja seguido a su ciudad natal para visitar a su familia, hacer algún asado y disfrutar el tiempo con sus personas más cercanas.Ita creció en el campo y sus abuelos le enseñaron a trabajar con los animales, a cocinar y a saber cómo utilizar los alimentos que brinda la naturaleza."Yo sabía muy bien cómo se criaba un animal, qué pasturas darle, cómo alimentarlo, o cuál era la sanidad correcta a tener para después lograr un buen producto o una buena carne. De alguna manera, lo vinculé naturalmente [el conocimiento con la profesión de asadora]".Dedicar su vida a su profesión la marcó como persona y conserva la influencia de valores aplicados en su vida cotidiana."A cada momento, cuando me veo en buenas oportunidades laborales o buenos resultados obtenidos, donde te ves triunfando, por decirlo de alguna manera, siempre me acuerdo de donde salí, de lo que me enseñaron mis abuelos y mis padres. Eso que yo, si un día soy madre, quiero enseñarle a mis hijos. Es decir, la humildad ante todo, el respeto por las personas y tratar de dar lo mejor de uno para que eso vuelva", reflexionó.Si bien en los últimos años hubo una diversificación notoria, el ambiente de los asadores tradicionalmente ha sido protagonizado por hombres. Ita asegura que no tuvo inconvenientes en el desempeño de su tarea, pero tampoco permitió ningún tipo de discriminación."Nunca permití que se me hiciera ningún tiempo de diferencia, para bien ni para mal, por ser mujer. Siempre me sentí muy bien, muy incluida. Y tuve desde mi cuna [el hábito de] fomentar la igualdad. Me iba al campo con mi abuelo y naturalicé muchas cosas que hoy implemento día a día", relató.Ita forma parte de la Asociación Uruguaya de Asadores (AUA) y fue la capitana del plantel femenino que logró la medalla de bronce en el Mundial de Asadores realizado en Colombia en 2022. Venezuela obtuvo el primer puesto y Panamá el segundo en el ránking general.El concurso fue muy especial para ella, pues fue elegida como capitana de su equipo "Las Charrúas", hecho que valoró como un gran gesto y reconocimiento por parte de sus compañeras.Además, tuvo la oportunidad un plato en homenaje a su abuela Teresa: boniatos al rescoldo, con merengue batido a mano, quemado con brasa, con naranja y menta.Esta fue una de las entregas que presentaron en el Mundial, con un gran componente emocional unido a lo que ella nos cuenta; una tradición heredada de su madre y que se convirtió en su profesión.Este equipo de la Asociación Uruguaya obtuvo también el premio de campeón mundial en la categoría de mejor costillar bovino para el equipo de los hombres.Fuera de las divisiones de categorías, Ita resalta el trabajo en equipo que conservan desde la asociación.Ita sueña con celebrar el próximo Mundial de Asadores en Uruguay, en 2024. La AUA presentó su postulación para ser sede del mundial de asadores, y compite con Argentina por ser sede. El próximo fuego será encendido en el Río de la Plata.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

