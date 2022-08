https://sputniknews.lat/20220805/lavrov-afirma-que-occidente-usa-aukus-para-promover-intereses-de-la-otan-en-el-indo-pacifico-1129046879.html

Lavrov afirma que Occidente usa AUKUS para promover intereses de la OTAN en el Indo-Pacífico

NOM PEN (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que AUKUS alianza militar que Australia, Reino Unido y EEUU establecieron en el... 05.08.2022, Sputnik Mundo

El jefe de la diplomacia rusa agregó que al mismo objetivo sirven "los ánimos militaristas que se manifiestan actualmente en Japón"."A Japón, Nueva Zelanda y Australia les están implicando en operaciones relacionadas con la expansión de infraestructuras de la OTAN hacia esta región [Indo-Pacífico], y en la creación de las cadenas de suministro a la medida de su actividad militar", dijo.Australia, el Reino Unido y Estados Unidos anunciaron en septiembre de 2021 una alianza en materia de defensa.La alianza tripartita ‒AUKUS, por las iniciales en inglés de sus miembros‒ busca contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico y prevé en una primera fase la construcción de ocho submarinos de propulsión nuclear para la Armada australiana.Desde China advirtieron que los planes de armar a Australia con submarinos nucleares provocarán una carrera armamentista y socavarán la paz y la estabilidad en Asia.Lavrov: los intentos de EEUU para extender su dominio son inútilesEl jefe de la diplomacia rusa prestó particular atención a la "permisividad mostrada por los colegas estadounidenses" y señaló que EEUU "intenta imponer su dominio" en más partes del mundo.En este contexto, el canciller ruso puso como ejemplo esa política estadounidense aplicada en Ucrania."Al igual que ellos decidieron convertir a Ucrania en una amenaza para la Federación de Rusia e ignoraron durante años la política racista del régimen de Kiev, que destruyó todo lo ruso", señaló.El ministro ruso añadió que en el caso de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a Taiwán, "[en EEUU] ignoraron todos sus principios que proclamaron públicamente y convencieron a todos de que se adhirieran a ellos, incluso engañándose a sí mismos. Igualmente, en el caso de Ucrania, han violado los principios de seguridad indivisible que firmaron al más alto nivel, que simplemente han pisoteado", precisó Lavrov.Canciller ruso denuncia la participación de las tropas de EEUU en UcraniaLavrov también denunció la implicación directa de las tropas estadounidenses en el conflicto en Ucrania.El jefe de la diplomacia rusa consignó que su par estadounidense, Antony Blinken, se limitó a repetir "su conjuro de que la integridad territorial y la soberanía de los países eran sagrados"."Blinken por primera vez en varios años apeló a la Carta de la ONU y es que hasta hace poco los estadounidenses no hablaban del derecho internacional ni de la Carta de la ONU, sino solo de un orden basado en reglas", puntualizó Lavrov.Este 5 de agosto Lavrov y Blinken acudieron a una sesión de la ASEAN que aglutina a Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.Canje de prisioneros con EEUULavrov reafirmó que Moscú está dispuesto a dialogar con Washington sobre un posible intercambio de prisioneros, siempre y cuando sea por un canal establecido a tales efectos.Lavrov hizo este comentario al día siguiente de que un tribunal ruso dictara nueve años de prisión a la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner, por contrabando y posesión de drogas.Después de emitido el veredicto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby, supuso en una entrevista con el canal MSNBC que el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, intentaría "engancharle" a su homólogo ruso en los pasillos de un foro internacional en Nom Pen o, si no sucede orgánicamente, comunicarse con él de otra forma para abordar este asunto.Griner, dos veces medallista de oro olímpica, fue detenida en un aeropuerto de Moscú el 18 de febrero, después de que los agentes, alertados por un perro policial, descubrieran cartuchos para vapear que contenían aceite de cannabis en su equipaje.La deportista, de 31 años, ha estado jugando en el club de baloncesto ruso UMMC Ekaterinburg y durante la temporada baja en la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino de EEUU.

