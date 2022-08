https://sputniknews.lat/20220805/persigue-el-primer-ministro-israeli-fines-electorales-con-el-ataque-a-gaza-1129087000.html

¿Persigue el primer ministro israelí fines electorales con el ataque a Gaza?

Las Fuerzas Armadas de Israel justificaron sus ataques aéreos en la Franja de Gaza perpetrados este 5 de agosto como una acción contra objetivos de la Yihad... 05.08.2022, Sputnik Mundo

"Quien intente dañar a Israel debe saber que los alcanzaremos, nuestras fuerzas de seguridad actuarán contra los terroristas de la Yihad Islámica para neutralizar la amenaza que representan para los ciudadanos de Israel", declaró el primer ministro, Yair Lapid, tras la irrupción militar.Luego de su incursión en Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el lanzamiento de 71 cohetes desde la franja contra territorio israelí.El profesor argelino mexicano Zidane Zeraoui Awad, doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estima que Israel aprovechó la inestable situación política internacional —con la crisis en Ucrania, tensiones entre EEUU y China por Taiwán y la situación en Kosovo— para ejercer su acción bélica.Aprovechar la inestabilidad y el temor "Israel está aprovechando la coyuntura internacional, que es una coyuntura de una gran inestabilidad, de un gran temor a tener conflictos mayores, para, en primer lugar, su arresto del líder de la Yihad Islámica, Bassen a-Saadi, que fue capturado el 2 de agosto, y eso generó precisamente todo este problema", apunta."Fue capturado en Cisjordania, en los territorios ocupados, en Jenín, que se supone que es una ciudad bajo el control de la Organización de Liberación de Palestina (OLP)", agrega en conversación telefónica con Sputnik.Sin embargo, el universitario destaca que estas irrupciones militares israelíes en Gaza son un fenómeno recurrente.Desde que Hamás tomó el control de la Franja de Gaza ha habido por lo menos cinco grandes incursiones de Israel en la zona, recuerda el académico, con decenas e incluso centenares de muertos, como sucedió en 2021, con más de 240 víctimas mortales del lado palestino.La búsqueda de popularidad de LapidCuestionado sobre la posibilidad de que el primer ministro de Israel, Yair Lapid, haya impulsado la acción para mejorar su aprobación entre los israelíes, el profesor Zeraoui Awad consideró que podría ser un factor, pero no el preponderante.Un constante Benjamín NetanyahuEn los últimos 20 años, la figura política más destacada en el panorama israelí ha sido el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, distingue Zeraoui Awad, por lo que no sería raro que resurja en un esfuerzo por tomar las riendas del país."Benjamín Netanyahu es probablemente el primer ministro que más tiempo ha estado el poder pero se ha consolidado con una gran variedad de coaliciones y todavía sigue siendo un líder importante", apunta el universitario."Definitivamente, si Yair (Lapid) cae y viene una moción de censura, muy probablemente el hombre que tomaría su lugar sería Benjamín Netanyahu", señala.Las razones históricas de la discontinuidad política israelíLa inestabilidad política del Estado de Israel, un sistema parlamentario en constante batalla por consolidar acuerdos mayoritarios y liderazgos continuos en la Knéset, sede del poder legislativo, se explica por la multiplicidad étnica y cultural que compone el país desde su fundación en 1948, recuerda Zeraoui Awad.Luego de la persecución que hizo la Alemania nazi contra la población judía en Europa, la comunidad pugnó por la conformación de un Estado para albergar a los judíos migrantes dispersos en Ucrania, Polonia, Rusia, América Latina y otros territorios del mundo.Israel se creó en 1948 mediante su declaración de independencia y en medio de la observación del caso que hacía entonces la recién surgida Organización de las Naciones Unidas (ONU) para resolver la situación de Palestina al fin de la Segunda Guerra Mundial y el subsecuente cese del mandato británico sobre el territorio.La diferencia de Israel con otros sistemas parlamentarios del mundo como el alemán, señala el profesor universitario, es la representatividad nacional, pues mientras en Alemania se requiere un piso de 5% del electorado en cada partido para poder tener un diputado en la Bundestag, en Israel esa cifra se reduce en aras de lograr la inclusión de las minorías."En el caso de Israel lo que se busca es que el sistema político represente a todas las minorías que existen en Israel, y esto se entiende por la misma composición étnico-social que tiene Israel", describe."Israel se ha creado por judíos que han venido de horizontes muy distintos, rusos, africanos, por ejemplo de Etiopía, de América Latina, de Europa, y claro, se tenía que darles una representatividad en el Parlamento", desglosa.Así, agrega el profesor universitario, Israel determinó reducir al 1,5% de los votos el requisito mínimo para que un partido tenga derecho a constituir un diputado en las curules de la Knéset.El Parlamento israelí es probablemente el más heterogéneo del mundo, con la participación de hasta 25 partidos distintos, lo que complica la posibilidad de formar coaliciones mayoritarias, añade Awad.Hasta la década de 1980, narra, solo dos partidos se habían repartido la dirección de Israel; sin embargo, el desplome de la Unión Soviética, la suma de migrantes judíos provenientes de esos territorios a Israel y el surgimiento de partidos religiosos han complicado la oportunidad de las coaliciones en el actual sistema."Prácticamente ningún partido ha logrado generar una coalición con dos o tres partidos, generalmente las coaliciones gubernamentales giran alrededor de siete, ocho, nueve partidos", apunta.Con 120 curules disponibles, las mayorías legislativas de la Knéset redondean los 25 diputados, aclara, lo que deriva en inestabilidades políticas que abren la puerta a un retorno de Netanyahu en el marco de una posible falta de arrastre político del primer ministro Lapid.

