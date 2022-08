https://sputniknews.lat/20220805/por-que-paraguay-apoya-a-taiwan-en-medio-de-las-tensiones-con-china-1129040061.html

¿Por qué Paraguay apoya a Taiwán en medio de las tensiones con China?

El Gobierno paraguayo dejó en claro su apoyo a Taiwán ante las maniobras militares de China alrededor de la isla en medio de la visita a Taipéi de la...

La Cancillería china condenó enérgicamente la visita y aseguró que tomará "todas las medidas necesarias para proteger decididamente la soberanía estatal y la integridad territorial", junto con el anuncio de maniobras en seis regiones que rodean Taiwán del 4 al 7 de agosto, actividades de entrenamiento que incluyen ejercicios con fuego real.A casi 20.000 kilómetros de distancia, la nueva etapa de rispidez entre China y Taiwán, con las implicancias que un posible conflicto conlleva para la seguridad geopolítica global, se vive también en Paraguay, el único sudamericano en reconocer diplomáticamente a Taipei.En conversación exclusiva con Sputnik, la licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en política exterior paraguaya Julieta Heduvan explicó que el camino diplomático elegido por Paraguay se debe enmarcar en el contexto de Guerra Fría, donde el abiertamente declarado anticomunismo del dictador paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989) inclinó la balanza hacia Taipéi por sobre Pekín.Posicionamiento de ParaguayUna vez que fue anunciado el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi a Taipei, Paraguay con mucha rapidez, marcó una postura a favor de Taiwán, sin embargo, "realmente no creo que cambie algo a nivel de la región. Paraguay ha sido siempre el país diferenciado en ese sentido y lo ha sido desde fines de la década de 1950, cuando todos los países empezaron a cambiar el reconocimiento, Uruguay fue uno de los últimos en 1988", enfatiza la analista internacional.Esta semana, hubo un encuentro entre el embajador de Taiwán y el canciller paraguayo Julio César Arriola y no trascendió que hablaran respecto al conflicto."Pero sí hubo muchos mensajes, y seguramente van a haber más, de apoyo directo que castigan o denuncian el accionar de China, la amenaza que conlleva para Taiwán el despliegue militar", afirma Heduvan.El mantenimiento de las relaciones entre el país sudamericano y Taiwán se explica, sobre todo, "porque continúa el partido hegemónico, que es el Partido Colorado, en el poder, que es el que ha mantenido estas relaciones durante tantos años", explica la licenciada en Relaciones Internacionales.Además de la reunión que sostuvieron el embajador de Taiwán con el canciller paraguayo, comenzaron a circular mensajes en Twitter del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez; del presidente de la comisión de amistad del Senado, Arnaldo Franco, y el presidente de la comisión de relaciones exteriores de Diputados, entre otros."Hubo varios mensajes de diputados que se están posicionando a favor y en defensa de Taiwán y que están denunciando el accionar de China, afirmando que hay una amenaza directa a la democracia y a la seguridad de la región", destaca la experta.¿Por qué Taiwán?Luego del triunfo del Partido Comunista chino comandado por Mao Zedong en la Guerra Civil en 1949, el bando nacionalista comandado por Chiang Kai-shek se replegó a la isla de Taiwán (sur), desde donde se instauró la República de China en desobediencia a la recientemente formada República Popular.Más de siete décadas han pasado desde el advenimiento de la República Popular China y sin embargo la pugna diplomática entre el gigante asiático y la pequeña isla de Taiwán por el reconocimiento internacional no ha cesado. Ambos reclaman no solo el territorio del otro, sino que aseguran ser la república legítima de China.En Sudamérica, esa tensión encuentra lugar en Paraguay, uno de los 14 Estados del mundo que reconoce y mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y, por lo tanto, no reconoce a la República Popular China.Paraguay es el único país de América del Sur en sostener ese estatus, pero no el único en América Latina, ya que los centroamericanos Guatemala, Haití y Honduras —cuyo Gobierno anunció que iniciará contactos con China— también lo hacen.Si bien Lugo estableció como uno de sus ejes de campaña cambiar el relacionamiento, no encontró un momento muy propicio a nivel internacional. "Justo en ese momento hubo una especie de tregua entre China y Taiwán, donde habían acordado de alguna forma no modificar o no 'robarse' aliados", agregó la licenciada.Para Paraguay, en términos geopolíticos, continúa siendo muy conveniente tener a Taiwán como aliado, considerando también que Estados Unidos es uno de los socios más importantes del país sudamericano.Sentido del posicionamiento paraguayoLo paradójico es que, en términos comerciales, "no hay impedimentos a las importaciones de todo tipo desde China. El problema para los paraguayos recae en la pérdida de un gigantesco mercado receptor de sus principales productos de exportación: soja y carne de res", sostiene la analista internacional."La situación del comercio es algo muy extraño porque en realidad no hay ningún impedimento. Si bien no se da de forma directa como se da con otros países que sí reconocen a China, en los flujos comerciales no se ve como si fuera una traba la falta de reconocimiento", enfatizó Heduvan.El flujo de comercio no se ve afectado por esta falta de reconocimiento, pero la mayor pérdida es a nivel de proyectos de infraestructura, en el marco de proyectos regionales y de gran alcance. "Como por ejemplo los tiene Argentina, con las centrales nucleares y las represas. La Ruta de la Seda en sí misma, son proyectos donde Paraguay queda afuera", señaló.A nivel político existen varias cuestiones afectadas por la falta de reconocimiento a China como, por ejemplo, en el ámbito del Mercosur, donde se convirtió en una traba para la firma de acuerdos de libre comercio con el gigante asiático propiciados por Uruguay en el presente, como también por Argentina y Brasil, en otras instancias.Por otro lado, existe la asistencia económica y técnica que "se ve en un montón de proyectos conjuntos, de donaciones. Hay mucho en juego de eso en el relacionamiento entre Paraguay y Taiwán".Cambio de escenarioPero por el momento todos los mensajes de apoyo directo por parte del Gobierno y los representantes del Paraguay, "responden a un mismo partido político que es el Partido Colorado", en sentido con ese alineamiento histórico.¿Campaña de EEUU?Según la licenciada en Relaciones Internacionales argentina, radicada en Asunción del Paraguay, "China ha comunicado abiertamente que siente que la posición que está tomando EEUU y parte de la comunidad internacional es una amenaza a su política de 'una sola China'"."No me animaría a decir cuál es la estrategia de EEUU en hacer esta reunión que es tan polémica", pero China sí responde claramente "que está dispuesto a tomar acciones severas porque este desafío de EEUU, definitivamente está afectando su posición en la región y su política de una sola China", concluye Heduvan.

