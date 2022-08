https://sputniknews.lat/20220805/rusia-las-armas-nucleares-de-eeuu-deben-regresar-a-su-territorio-1129072191.html

Rusia: las armas nucleares de EEUU deben regresar a su territorio

Rusia: las armas nucleares de EEUU deben regresar a su territorio

ONU (Sputnik) — Las armas de Estados Unidos deben regresar a su territorio nacional, la OTAN debe dejar de organizar misiones nucleares conjuntas, declaró el... 05.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-05T18:29+0000

2022-08-05T18:29+0000

2022-08-05T18:29+0000

internacional

onu

rusia

armas nucleares

eeuu

tratado de no proliferación nuclear (npt)

andréi beloúsov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1127374115_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_90bdf04ff97858b82fd771bda1ffe270.jpg

El Tratado de No Proliferación Nuclear, en vigor desde 1970, reza que los Estados Nuclearmente Armados (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Unión Soviética, a la que reemplazó Rusia) no pueden transferir armas nucleares o tecnologías correspondientes a otros países, ni ayudarles en el desarrollo de tales armas, mientras que los Estados No Nucleares se comprometen a no desarrollar tales armas.La Décima Conferencia de las Partes encargada de examinar el Tratado de la No Proliferación Nuclear se desarrolla del 1 al 26 de agosto de 2022, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

onu, rusia, armas nucleares, eeuu, tratado de no proliferación nuclear (npt), andréi beloúsov