Twitter contraataca y asegura que Elon Musk solo pone "excusas"

La disputa entre Twitter y el hombre más rico del mundo se intensifica. El 3 de agosto, una jueza tomó la decisión de que la contrademanda del multimillonario a Twitter se publique el 5 de agosto. Sin embargo, la red social dio un paso anticipado y presentó su respuesta en contra del multimillonario.Twitter señala que los argumentos de Musk para anular el trámite son "una historia imaginada en un intento por escapar de un acuerdo de fusión que Musk ya no encontró atractivo una vez que el mercado bursátil — y junto con él, su enorme riqueza personal— perdieron valor". En suma, como ya el acuerdo no sirve a los intereses personales del multimillonario, él inventó "un cuento <…> exclusivamente para el litigio", según la compañía.En julio, Musk anunció sus razones para poner fin al trato, entre ellas se presentan las preocupaciones sobre la cantidad de cuentas falsas y de spam en la plataforma.Por su parte, Twitter trata de desmentir esta información del multimillonario, acusando a Musk de difundir las declaraciones falsas de la compañía. Asimismo, en el respuesta de Twitter se menciona que el empresario usa “extensos datos confidenciales" proporcionados por la red social como pruebas de “violación de esas supuestas declaraciones".Musk se niega a contactar con Twitter, referenciando al incumplimiento de su acuerdo, según el informe presentado por la red social. Por el momento, sus representantes se abstienen de comentar la situación.La contrademanda de Musk debía darse a conocer en el tribunal de Delaware el 3 de agosto. Sin embargo, los abogados de Twitter perdieron más tiempo para estudiar la documentación confidencial presentada por el magnate de origen sudafricano.La compañía tecnológica y el empresario estadounidense llevan casi un mes en una batalla de acusaciones mutuas. Poco después de que Musk cancelara los planes de comprar la plataforma por 44.000 millones de dólares, Twitter presentó una demanda para obligar a completar el acuerdo de adquisición de Twitter.A finales de julio, el juicio por la demanda de Twitter contra Elon Musk se programó para la semana que comienza el 17 de octubre, reveló el periódico The Wall Street Journal.

