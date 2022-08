https://sputniknews.lat/20220806/el-presidente-de-peru-no-acepta-la-renuncia-del-primer-ministro-1129099771.html

El presidente de Perú no acepta la renuncia del primer ministro

El presidente de Perú no acepta la renuncia del primer ministro

"No he aceptado la renuncia del premier [primer ministro] Aníbal Torres, quien se compromete a seguir trabajando por nuestro país", indicó el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter.El 3 de agosto, el primer ministro presentó su carta de renuncia, alegando que su decisión la tomaba por "motivos personales".El mandatario no brindó detalles sobre su negativa a aceptar la renuncia y tampoco mencionó cambios en el gabinete.Según las leyes peruanas, la salida de un primer ministro genera la inmediata "crisis del gabinete ministerial", por lo que todos los demás titulares de las 18 carteras existentes deben renunciar y el presidente tiene que nombrar a un nuevo equipo ministerial.Castillo anunció el 4 de julio que al día siguiente nombraría un nuevo primer ministro y gabinete.

