La necedad de EEUU en Taiwán podría causar catástrofes armadas y ambientales

La visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, agudiza las tensiones entre Pekín y Washington en un... 06.08.2022, Sputnik Mundo

internacional

china

taiwán

eeuu

📰 tensiones entre china y eeuu por la visita de nancy pelosi a taiwán

💬 opinión y análisis

Un retroceso mundial en la lucha contra el cambio climático y un error de cálculo en las pruebas militares chinas. Esos dos son los mayores riesgos que corre el mundo debido a la obstinación de la Administración de Joe Biden al no escuchar las advertencias de Pekín y evitar que la legisladora demócrata visitara la isla, que desde hace años representa un punto medular para la unificación china. Expertos consultados por Sputnik concuerdan en que el conflicto aún diplomático entre Estados Unidos y China no puede llegar en peor momento, cuando el planeta se enfrenta a sequías históricas, falta de agua y olas de calor que hicieron que Londres pareciera un puerto tropical, sólo que sin arena, sin brisas frescas y sin mares azul turquesa. Una de las consecuencias de la visita de Pelosi fue la suspensión de la cooperación entre Washington y Pekín en dos asuntos clave: el medio ambiente y las reuniones militares. Y esto es particularmente grave porque ambos países emiten el 44% de los gases de efecto invernadero que ocasionan el cambio climático, de acuerdo con datos de Rhodium Group y de la BP Statistical Review of World Energy 2021. Un desacuerdo que afecta a todo el planetaLa lucha para retrasar el cambio climático es más urgente que nunca, ya que en todas las latitudes se viven fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, así como climas de creciente agresividad y imprevisibilidad: los lugares secos se vuelven más secos y, los húmedos, más húmedos, observa Martínez López. Por ello, las tensiones entre chinos y estadounidenses no convienen a nadie. Sin la contribución ni el compromiso de estos dos Gobiernos, la mitigación de las consecuencias del cambio climático se vislumbra complicada. Tan solo en 2020, año de inicio de la pandemia de COVID-19, China emitió 9.899 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), mientras que Estados Unidos 4.457 millones, según el reporte BP Statistical Review of World Energy 2021."Aparentemente, Estados Unidos ya estaba entrando a una fase más verde con la llegada de Biden al poder, pero China también estaba haciendo su tarea. De hecho, por habitante, los estadounidenses emiten más [gases de efecto invernadero]. El punto aquí es que, como son los dos contaminantes más grandes del mundo y no se ponen de acuerdo, cada quien buscará la situación que mejor le convenga", reflexiona Martínez López, que cuenta con una especialización en Meteorología Aplicada en Alemania. Calderón es un poco más optimista al respecto y asegura que la interrupción del diálogo en materia ambiental de parte de las dos naciones podría ser temporal, no definitiva. La peor parte de las tensiones entre China y Estados Unidos en asuntos ambientales, dice Martínez López, la pagarán los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ya que a estos casi siempre se les exigen medidas difíciles de costear. De algún modo, las economías más frágiles pagarán los platos rotos que dejen las grandes potencias, a pesar de que no sean los mayores emisores de contaminantes. Un error catastróficoDesde el 4 de agosto pasado, a raíz de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, el Ejército Popular de Liberación de China ha realizado pruebas militares con fuego real a escasos metros de la isla rebelde. Las imágenes que ya le dan la vuelta al mundo han dejado ver ejercicios de tiro de largo alcance con fuego real, los cuales han alcanzado objetivos en la parte oriental del estrecho de Taiwán. Estados Unidos ha dicho que espera más incursiones militares chinas cerca de territorio taiwanés y ha acusado al gigante asiático de azuzar las tensiones en la región Asia-Pacífico. Sin embargo, ordenó mantener su portaviones Ronald Reagan y sus buques de escolta en el estrecho de Taiwán para "monitorear" la tensa situación entre Taiwán y el Ejército chino. A decir de la experta, las intenciones del Gobierno de la República Popular China giran en torno a la promoción internacional de una imagen de potencia distinta a lo que ha hecho históricamente Estados Unidos, es decir, "destacar que estas maniobras son una consecuencia de las malas decisiones tomadas por los funcionarios estadounidenses y, por otro lado, exaltar que China es una potencia responsable, pero que no se doblegará ante los extranjeros". Calderón asegura que sí se debilitará la cooperación bilateral en distintos ámbitos, pero no se romperán relaciones económicas por completo debido a la alta dependencia comercial entre ambas naciones. A diferencia de la Guerra fría, en este momento China y Estados Unidos tienen relaciones de interdependencia, especialmente en el ámbito económico, agrega.

