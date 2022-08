https://sputniknews.lat/20220806/que-busca-eeuu-con-la-visita-de-nancy-pelosi-a-taiwan--1129099230.html

¿Qué busca EEUU con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán?

¿Qué busca EEUU con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán?

Desde China se visualiza este hecho como una provocación directa. 06.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-06T02:38+0000

2022-08-06T02:38+0000

2022-08-06T02:38+0000

gps internacional

china

📰 tensiones entre china y eeuu por la visita de nancy pelosi a taiwán

taiwán

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1129099520_33:0:1277:700_1920x0_80_0_0_105148c8cced2a970c54535179f75ba0.jpg

¿Qué busca EEUU con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán? ¿Qué busca EEUU con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán?

Tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a Taiwán, el investigador argentino Sebastián Schulz dialogó con GPS Internacional para analizar las implicaciones geopolíticas de ello en el marco de las fricciones entre EEUU y China.El Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que ciertos políticos de EEUU estaban "jugando con fuego" en la cuestión taiwanesa, en referencia a la visita a la isla realizada por la presidenta de la Cámara de Representantes. Con respecto a las implicaciones geopolíticas de esta controversial visita oficial, "ello es parte de una serie de acontecimientos que tienen que ver con el cambio del centro de gravedad de la geopolítica mundial y la crisis de la hegemonía norteamericana", indicó.Asimismo, "se observa la posibilidad de un cambio sistémico del orden internacional a partir del ascenso del Sur Global y de los nuevos países emergentes del Asia Oriental y Pacífico", sostuvo el investigador argentino. Al respecto, "lo vimos con la pandemia del Covid-19, que trastocó las relaciones económicas, políticas y sociales, debilitando aun más económicamente a EEUU", añadió. Este hecho profundiza esta disputa "llevando la confrontación sistémica al territorio soberano de China", apuntó.Visita de Pelosi pone en discusión la política de "una sola China"En este marco, "el objetivo principal de la potencia norteamericana es frenar el avance del gigante asiático en determinadas dimensiones geoestratégicas que hacen al ascenso del poder de China y al consecuente declive del poder occidental en el sistema internacional", aseveró. De este modo, "EEUU busca tener una presencia en esta isla, bloquear cualquier posibilidad de reunificación de China con Taiwán y, a su vez, alentar a los sectores que no buscan la unificación, sino la independencia", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el analista Juan Pablo de María, con quien dialogamos sobre la coyuntura económica en Argentina.Se intensifica la incertidumbre económica en ArgentinaEl nombramiento de Sergio Massa como ministro de Economía de Argentina generó mucha expectativa en el mercado y en la población tras semanas de corridas cambiarias. Tras ingresar a dicha cartera, Massa dio a conocer sus primeras medidas para evitar la escalada inflacionaria y la salida de reservas del Banco Central. En este marco, "la situación económica del país sigue siendo muy compleja", lamentó De María. El actual Gobierno "no ha dado las respuestas a las demandas de la sociedad argentina", apuntó.Con respecto a la salida de Batakis, "llamó la atención porque duró muy poco en el cargo y tuvo muy poco apoyo", indicó. No obstante ello, "no hay que olvidar los antecedentes más próximos de la historia reciente, que fueron el caldo de cultivo de la actual coyuntura económica del país", indicó. Entre ellos se destaca el Gobierno de Mauricio Macri, "que fue una verdadera catástrofe que le hizo mucho daño a la sociedad argentina, tanto a nivel interno como externo", concluyó el analista.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre el soft power en la política exterior.Historia recienteEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el sociólogo Esteban Perroni, con quien dialogamos sobre su libro "Los audios del ocaso", el cual ofrece un abordaje de los acontecimientos previos al 14 de abril de 1972 en Uruguay, en una coyuntura signada por la inestabilidad política e institucional que derivó en el golpe de Estado de 1973.

china

taiwán

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

china, 📰 tensiones entre china y eeuu por la visita de nancy pelosi a taiwán, taiwán, argentina, аудио