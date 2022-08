https://sputniknews.lat/20220806/siempre-han-sido-los-democratas-los-que-han-puesto-al-mundo-al-borde-de-un-colapso-nuclear-1129078037.html

"Siempre han sido los demócratas los que han puesto al mundo al borde de un colapso nuclear"

"Siempre han sido los demócratas los que han puesto al mundo al borde de un colapso nuclear"

La visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, ha significado para China una provocación al límite

¿Pelosi mesiánica?Pregonó Nancy Pelosi en el Parlamento de Taiwán: "Venimos en amistad y paz para la región y conmigo viene un representante de veteranos, que comprenden el valor de la paz y la prevención de conflictos". Huelgan los comentarios a esta enunciación.Taborda incide en que el contexto en el que se da la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes no es casual por dos motivos."Primero, porque EEUU se encuentra inminentemente en unas elecciones [de medio mandato] donde seguramente el Partido Demócrata salga derrotado por los republicanos; y por el otro lado, la particularidad de que dentro de poco [el presidente de China], Xi Jinping, se va a someter al congreso del Partido Comunista intentando una tercera presidencia".El experto señala que es en ese contexto en que se puede entender un poco el motivo de por qué 'meter esta cuña' justo en este momento. "Y digo avanzadas 'a tontas y locas' también teniendo en cuenta lo que está aconteciendo con el conflicto en Ucrania: abrir tantos frentes en un mismo tiempo. Cualquiera con sentido común –no hace falta ser un experto militar, o analista internacional, o tener conocimientos sobre estrategia– diría que es una locura teniendo en cuenta la dimensión de los oponentes a los que se enfrenta y a los que EEUU se encuentra provocando, en este caso China y Rusia".La visita: ¿cuidadosamente planeada?"Si uno analiza en profundidad un poco más, además la situación en la que se encuentra EEUU, con una crisis interna en su elite, la división tajante entre demócratas y republicanos, sumándole la crisis económica en la que se encuentra –recordemos que EEUU se encuentra en una recesión técnica tras la caída consecutiva de su economía, más el proceso inflacionario–, eso da cuenta de que la avanzada no es 'a tontas y locas', sino que de alguna manera, como siempre lo ha hecho EEUU, intenta consolidar su política interna a través de una agresión externa", apunta Taborda.Respecto a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, el expresidente de EEUU Donald Trump arremetió en su red Truth Social: "¿Por qué está la loca Nancy Pelosi en Taiwán? Siempre causando problemas. Nada de lo que hace sale bien [dos 'impeachments' fallidos, pérdida de la Cámara, etc.]. ¡OBSERVEN!", escribió en su red social."De alguna manera, ha sido Trump quien, con sus errores y aciertos, quizás haya comprendido un poco más esta etapa de mundo multipolar, sin incurrir en estas altas tensiones que ponen al mundo al borde de una guerra nuclear, porque se están discutiendo cosas serias con potencias nucleares. Esto no había sucedido durante su Administración, y casualmente siempre han sido los demócratas los que han puesto al mundo al borde de un colapso nuclear".

