https://sputniknews.lat/20220806/un-diputado-opositor-venezolano-ve-favorable-llegada-de-petro-a-la-presidencia-de-colombia-1129095378.html

Un diputado opositor venezolano ve favorable llegada de Petro a la presidencia de Colombia

Un diputado opositor venezolano ve favorable llegada de Petro a la presidencia de Colombia

CARACAS (Sputnik) — El diputado de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela, José Correa, catalogó de favorable para el país la llegada de... 06.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-06T00:25+0000

2022-08-06T00:25+0000

2022-08-06T00:25+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/1128126488_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_3c75872e7e403d47920d3ec7c3b216c2.jpg

"Yo creo que las expectativas son muy favorables, no solo para la oposición, porque no es un tema de la oposición, es un tema de Venezuela, yo creo que la llegada al Gobierno de Petro puede ser algo muy favorable para Venezuela", expresó en diálogo con la Agencia Sputnik el también miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración del parlamento.Gustavo Petro asume la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, en medio de las expectativas de todos los sectores políticos de Venezuela, tras el encuentro que sostuvo el canciller designado colombiano, Álvaro Leyva, con su par de venezolano, Carlos Faría, el 28 de julio en el estado de Táchira (oeste).En la reunión, las autoridades reafirmaron su voluntad de restablecer las relaciones bilaterales y acordaron la apertura gradual de la frontera a partir de la asunción de Petro.En tal sentido, Correa destacó que ve con "ilusión" el anuncio de la apertura gradual de la frontera que se dará a partir del 7 de agosto.Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera que desde el 2019 está totalmente cerrada por la ruptura diplomática entre ambos países.El diputado también afirmó que con el acuerdo de restablecimiento gradual de las relaciones se abre la posibilidad de que se restituya el puente aéreo entre Colombia y Venezuela."Son 2.200 kilómetros de frontera, pero, además reabrir el paso vehicular, reabrir el paso peatonal, eso yo creo que es bueno, restablecer el puente aéreo, porque nosotros tengamos que ir a para ir Bogotá tengamos que ir primero a Panamá y después regresar es inconcebible y absurdo, política y geográficamente", enfatizóCorrea destacó que el restablecimiento de las relaciones consulares impacta de manera positiva tanto para los ciudadanos colombianos en Venezuela, como para los venezolanos en la nación neogranadina.A la par, el legislador aseveró que pese a su postura política contraria a la del Gobierno, no está de acuerdo con las sanciones, ni con opciones violentas por considerar que afectan a todos los venezolanos.Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia en febrero de 2019, luego del intento de la oposición liderada por Juan Guaidó de ingresar por la frontera una presunta ayuda humanitaria, algo que Caracas calificó como un intento de invasión.

https://sputniknews.lat/20220729/colombia-y-venezuela-cierran-una-pagina-dolorosa-en-su-diplomacia-1128832385.html

colombia

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, gustavo petro, venezuela