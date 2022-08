https://sputniknews.lat/20220806/un-extrano-objeto-caido-del-espacio-aparece-en-una-granja-de-australia-1129097948.html

Un extraño objeto caído del espacio aparece en una granja de Australia

El granjero australiano, Mick Miners, reportó la aparición de un extraño objeto negro de 2,7 metros de alto en su propiedad. 06.08.2022, Sputnik Mundo

ciencia

nasa

spacex

australia

dragon (nave espacial no tripulada)

espacio

"Bastante atemorizante, en realidad, estaba muy sorprendido, no es algo que se vea todos los días en una granja de ovejas", declaró en entrevista con el diario estadounidense The New York Times.Miners envió una foto a un granjero vecino, Jock Wallace, quien reportó haber encontrado un objeto similar apenas unos días antes. Se trata del escombro de una nave espacial de la empresa privada SpaceX, de acuerdo con información de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).Aparentemente, son los segmentos de una nave Dragon utilizada durante una misión en mayo de 2021 a la Estación Espacial Internacional.La NASA advirtió que, en caso de encontrar esta clase de escombros, hay que evitar manipularlos o retirarlos.Estos escombros, en su mayoría, se desintegran al reingresar la atmósfera terrestre, o bien los restos se desploman en el océano. Sin embargo, a mayor frecuencia de viajes espaciales, como propone la empresa privada SpaceX, la aparición de estos escombros en la superficie terrestre será cada vez más frecuente.Un científico del Centro de Astrofísica, ubicado en Cambridge, Jonathan McDowell, advirtió que no es inusual que esta clase de restos espaciales sean encontrados por ciudadanos comunes, dados sus reingresos incontrolados.En una era de viajes espaciales privados en aumento, será difícil que las firmas privadas ponderen los riesgos de manera sistémica, opinó el especialista.Un restaurantero de la zona australiana donde cayó el objeto aseveró que la comunidad no está particularmente preocupada por el aumento de escombros espaciales, y dijo que él ha registrado tres casos más.El granjero compartió que incluso ha disfrutado aprender detalles acerca de cómo el escombro aterrizó en su propiedad y agregó que le gustaría conservar el objeto, pero también buscar compensaciones económicas de la agencia espacial involucrada.

