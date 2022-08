https://sputniknews.lat/20220807/entre-la-fiesta-y-el-temor-colombia-ante-la-llegada-de-gustavo-petro-a-la-presidencia-1129136437.html

Entre la fiesta y el temor: Colombia ante la llegada de Gustavo Petro a la presidencia

Entre la fiesta y el temor: Colombia ante la llegada de Gustavo Petro a la presidencia

BOGOTÁ (Sputnik) — El centro de Bogotá se convirtió en una enorme fiesta en el marco de la posesión de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de... 07.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-07T20:53+0000

2022-08-07T20:53+0000

2022-08-07T20:53+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1129136291_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc4d0b2982b6ce78c0b559af0c9ddbaa.jpg

El parque de los periodistas es una de las ocho plazas que fueron habilitadas para que los seguidores del próximo mandatario, a través de pantallas, puedan ver el momento en el que Petro se convierta en el presidente de los colombianos de manera oficial.En la tarima destacan los bailes indígenas y las celebraciones de los grupos afrodescendientes, que hicieron bailar y cantar a personas de todos los estratos, quienes se reunieron bajo el inclemente sol de la capital para festejar la llegada de Petro al Gobierno.Entre los asistentes está Claudia Aldana, una pensionada que se declara enamorada del presidente electo y que mandó hacer una camiseta con la tipografía que usó Petro durante su campaña electoral.Aldana llegó a Bogotá desde la localidad de Suba, con una hermana y sus sobrinos, a esperar que Petro hable por primera vez. En medio del ruido de la música y el bullicio del público, Aldana le dijo a la Agencia Sputnik que es el día más feliz de su vida y espera que el presidente "no se olvide de los pobres".Pero no todos los que están cerca al evento son tan optimistas. Óscar Mesa, un desempleado que votó por Federico Gutiérrez, candidato de la derecha, cercano al expresidente Álvaro Uribe (2002 -2010), dijo a esta agencia que no confía en Petro, por su pasado en el grupo guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19), y porque cree que llevará al fracaso económico a Colombia.Cerca a la tarima principal, Luisa Rodríguez, una joven que votó por primera vez el pasado 29 de mayo, y lo hizo por Petro, baila junto a sus amigos con la música de una de las bandas de música tradicional y tambores que suenan previo a la posesión.Rodríguez dijo a la Agencia Sputnik que Petro hará justicia por los jóvenes muertos a manos de la policía durante el estallido social de 2019.Los colombianos están expectantes de cómo será el mandato de Petro, con los sueños de que por fin se materialicen los cambios y sueños que depositaron para que por primera vez en la historia de esta nación tan convulsionada, un presidente de izquierda llegue al Gobierno.

https://sputniknews.lat/20220806/gustavo-petro-presidente-un-triunfo-de-los-nadies-en-colombia-1129097583.html

https://sputniknews.lat/20220805/petro-el-presidente-del-cambio-en-colombia-1129092274.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Édgar Pedraza

Édgar Pedraza

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Édgar Pedraza

colombia, gustavo petro, 📝 reportajes