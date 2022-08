Gustavo Petro jura como nuevo presidente de Colombia | minuto a minuto

"Los colombianos y colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de la imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y colombianas que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado. Se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito", aseguró Gustavo Petro.