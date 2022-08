AMLO promete que habrá castigo contra los responsables de la tragedia minera en el norte de México

https://sputniknews.lat/20220808/amlo-promete-que-habra-castigo-contra-los-responsables-de-la-tragedia-minera-en-el-norte-de-mexico-1129141425.html

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó el municipio de Sabinas, en el estado norteño de Coahuila, donde se encuentra la mina de carbón... 08.08.2022, Sputnik Mundo

américa latina

andrés manuel lópez obrador

coahuila

méxico

Al término del recorrido, acompañado por el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, el presidente mexicano confirmó que se sancionará a los responsables de este caso y que espera que el rescate sea lo más rápido posible."Tenemos que hacer todo para rescatarlos, todo lo que estamos haciendo y más". También confirmó que sí habrá sanciones, "pero lo primero es el rescate", que desea “sea lo más pronto posible".Minutos después de la visita la Fiscalía General de la República (FGR), el mandatario informó que ya se inició una investigación por posibles delitos de carácter federal relacionados al colapso de la mina ubicada en el poblado Agujita del municipio de Sabinas.La Fiscalía detalló que ya están realizando tareas de criminalística de campo, fotografía forense y entrevistándose con testigos e indagando la identidad de propietarios ocupantes de la mina y otros mineros que hayan resultado afectados.Entre las dependencias federales a las que pidieron más información sobre las condiciones de trabajadores y de la mina están el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Servicio de Administración Tributaria y la Dirección de Protección Civil municipal y la subsecretaría de Protección Civil estatal.López Obrador también se reunió con familiares de las 10 víctimas después de su visita a la mina, a quienes también les comentó que el rescate es la prioridad en estos momentos.De acuerdo con el diario mexicano El Universal, la visita del presidente a la zona del accidente provocó una trifulca entre los familiares y personas molestas que exigían respuestas y que el presidente mexicano conversara más tiempo con ellos.Los empujones y gritos causaron el desmayo y crisis nerviosas de algunas personas que se encontraban en el lugar, según el testimonio de asistentes del evento.Un día antes, el sábado 10 de agosto, cuando el equipo especial de rescate aún analizaba si era posible que los buzos ingresaran sin riesgos a la mina, los familiares de las víctimas advirtieron que, si no veían avances, uno de ellos bajaría a que revisara las condiciones de la mina.Santiago Cecilio Moreno, familiar de dos mineros atrapados, fue quien se propuso a ir como voluntario por su cuenta. "Si no bajan los buzos voy a bajar yo. Creo que los buzos tienen miedo o están esperando a que haya una profundidad de cinco metros". El rescate sí será posibleEl Gobierno de Coahuila confirmó que sí es posible entrar a la mina y que no existen obstáculos al interior que impidan llevar a cabo las labores de rescate.El derrumbe ocurrió cuando el grupo de mineros trabajaba en uno de los pozos interconectados que comprenden la mina. Debido al desuso se desplomaron las paredes de los túneles, lo que causó la inundación de los pozos, cuya profundidad es superior a 60 metros. Para poder rescatar a los 10 mineros atrapados es necesario extraer al menos 36 litros de agua.El Gobierno estatal informó que el nivel del agua estaba en unos 30 metros y que había descendido significativamente con ayuda de las bombas que instalaron, que en las pasadas 12 horas extrajeron hasta 350 litros de agua por segundo y ya sería posible que los buzos incursionaran a los pozos.

