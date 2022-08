"Argentina cumple órdenes de EEUU tras retención de avión venezolano"

https://sputniknews.lat/20220808/argentina-cumple-ordenes-de-eeuu-tras-retencion-de-avion-venezolano-1129179192.html

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, cumple órdenes de EEUU al mantener retenido el avión venezolano en su país, dijo el diputado... 08.08.2022, Sputnik Mundo

"Es un tema político del señor presidente [Alberto] Fernández ¿no entendemos cuál es el ensañamiento contra nuestro país?, no entendemos, sabemos que él tiene quien le da órdenes, porque eso es cumplir una orden del imperialismo, después surge una orden judicial desde Miami que ellos están dispuestos a cumplir, pero no están dispuestos a cumplir las leyes y ordenamiento del derecho internacional, a EEUU sí le cumple", expresó Cabello en la rueda de prensa semanal del PSUV.El presidente Nicolás Maduro denunció el 3 de agosto que EEUU pretende robar el avión de propiedad venezolana que se encuentra retenido en Argentina.En ese sentido, Cabello exigió la devolución del avión a su país, tras asegurar que se encuentra "secuestrado" en Argentina.El 6 de junio un avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) aterrizó en territorio argentino donde habría entregado una carga supuestamente compuesta de autopartes de la compañía alemana Volkswagen en Argentina.Sin embargo, cuando se dispuso a abandonar el territorio argentino el mismo 6 de junio, ninguna empresa les proveyó de combustible por temor a las sanciones a las que podría recurrir EEUU.La aeronave entonces se dirigió a Uruguay el 8 de junio con la intención de cargar combustible para retornar a Venezuela, pero las autoridades rechazaron la solicitud de aterrizaje en su territorio y el vuelo tuvo que volver al aeropuerto de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires (este). Salida del poder de Iván DuqueAsimismo, el político venezolano declaró que con la salida del poder del expresidente de Colombia, Iván Duque (2018-2022), se terminó en esa nación el narcoparamilitarismo, y con él se va el pasado de ese país.Cabello destacó la intención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de restablecer las relaciones con Colombia."Ha asumido la presidencia de la república Gustavo Petro, nuestro presidente, Nicolás Maduro, ha dicho que extiende su mano y su corazón al pueblo colombiano para estrechar las relaciones entre ambas naciones", comentó.Caracas y Bogotá acordaron que a partir del 7 de agosto implementarán una agenda de trabajo que tiene como punto principal el restablecimiento gradual de las relaciones binacionales con el nombramiento de los funcionarios diplomáticos y consulares de cada país.De igual manera, acordaron la apertura gradual de la frontera entre Colombia y Venezuela.Estos acuerdos se lograron tras un encuentro el 28 de julio entre los cancilleres Álvaro Leyva, de Colombia, y Carlos Faría, de Venezuela.Venezuela y Colombia comparten 2.200 kilómetros de frontera.Ésta permanece cerrada desde el 2019, cuando Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia, luego del intento de la oposición liderada por Juan Guaidó de ingresar por la frontera una presunta ayuda humanitaria, que Caracas calificó como un intento de invasión.Conflicto entre Israel y PalestinaPor su parte, Cabello condenó el silencio del mundo sobre el ataque de Israel contra Palestina, y pidió el cese de la agresión en la Franja de Gaza."Lanzan bombas, lanza misiles, aún no se sabe la cantidad de muertos por la destrucción de edificios y el mundo no dice nada, la ONU [Organización de Naciones Unidas] en silencio absoluto, nosotros desde aquí levantamos la voz nuestra y de nuestro partido en apoyo al pueblo palestino, y que cesen los ataques desde Israel que el mundo despierte", indicó.Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron el 5 de agosto una operación militar en la Franja de Gaza, denominada Amanecer, contra la Yihad Islámica Palestina (YIP).El primer ministro y el ministro de Defensa israelíes, Yair Lapid y Benny Gantz, en una declaración conjunta, aseguraron que los ataques efectuados contra las instalaciones de la Yihad Islámica Palestina (YIP) tenían por objetivo eliminar una amenaza contra los ciudadanos israelíes y causar daños a "los terroristas y sus cómplices".Según el Ministerio de Sanidad del enclave, los bombardeos israelíes han provocado hasta el momento la muerte de 32 personas y heridas a otras 253.

