Bolsonaro afirma que no necesita firmar "cartitas" a favor de la democracia

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que no necesita firmar "cartitas" a favor de la democracia, haciendo referencia, de... 08.08.2022, Sputnik Mundo

En las últimas semanas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo (USP) publicó la "Carta a las brasileñas y a los brasileños en defensa del Estado Democrático de Derecho", que hace una defensa general de la democracia y no cita a ningún candidato de forma directa.Sin embargo, Bolsonaro afirmó que el objetivo de la carta, a la que ya se han sumado más de 800.000 brasileños, entre ellos importantes empresarios y banqueros, es favorecer el regreso de la izquierda al poder."Firmar cartita no voy a firmar (…) una carta tiene el objetivo serio de devolver el país a las manos de los que hicieron eso con nosotros", apuntó el presidente, en referencia a los Gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).El manifiesto, que tendrá su puesta de largo el 11 de agosto con una lectura pública, ha sido firmado ya por ocho precandidatos a la presidencia, de todas las tendencias políticas; el último en sumarse ha sido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), favorito en todas las encuestas de opinión.Aunque la carta no cita directamente a Bolsonaro, fue publicada como respuesta a los continuos ataques del presidente y sus seguidores al sistema de voto electrónico, que según la mayoría de analistas podría anteceder a un no reconocimiento del resultado electoral en una eventual derrota.

