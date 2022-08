https://sputniknews.lat/20220808/catastrofe-en-matanzas-cuba-se-enfrenta-a-un-accidente-industrial-sin-precedentes-1129173058.html

Catástrofe en Matanzas: "Cuba se enfrenta a un accidente industrial sin precedentes"

Catástrofe en Matanzas: "Cuba se enfrenta a un accidente industrial sin precedentes"

Un enorme incendio en depósitos de petróleo en la provincia al oeste golpea a la nación. En otro orden, Gustavo Petro comenzó a gobernar en Colombia. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En órbita'.

En la provincia cubana de Matanzas, el fuego hizo colapsar un tercer tanque petrolero. Los bomberos continúan luchando contra un gran incendio en la zona de depósitos que dejó al menos un muerto y 17 desaparecidos.El siniestro comenzó el viernes 5 cuando un relámpago cayó sobre un tanque, parte de una planta almacenadora de combustible.La periodista contó detalles del incidente y de las tareas en el lugar para contener las llamas y las explosiones, además de la evacuación de unas 4.000 personas residentes de las zonas aledañas.Galletti destacó la ayuda internacional de México y Venezuela a La Habana, ante la solicitud realizada por el Gobierno cubano.La Cruz Roja de China brindará ayuda urgente al país caribeño; este lunes 8 de agosto el presidente chino, Xi Jinping, envió un telegrama de condolencias a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel. En tanto, desde el Vaticano el papa Francisco envió su apoyo y sus condolencias al pueblo cubano.La periodista informó que aún no están claras las implicancias económicas de la catástrofe y agregó que la preservación de las vidas es prioridad para las autoridades. Se atienden otros asuntos como las repercusiones en el tema energético, en un país que ha sufrido con los apagones."Existen alertas sanitarias oficiales alusivas a los riesgos medioambientales. (...) Como advirtió meteorología, el cielo de provincias como La Habana está oscuro de manera inusual. Se recomienda a la población no exponerse a las lluvias de estos días por la carga tóxica", agregó la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galletti.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el inicio en Colombia del Gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en 212 años de historia republicana del país. Conversamos con Olga Illera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.Por otra parte, nos referimos al alto al fuego que permanece entre Israel y la Yihad Islámica Palestina, luego de días de escalada de violencia.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

