Chomsky: EEUU es una amenaza para la paz mundial y para sus propios ciudadanos

Chomsky: EEUU es una amenaza para la paz mundial y para sus propios ciudadanos

Imposibilitado de imponer dictados unilaterales a la comunidad internacional, Estados Unidos es una potencia en declive que genera amenazas a la paz mundial y... 08.08.2022

En conversaci贸n con el economista pol铆tico C. J. Polychroniou para Truthout, el tambi茅n ling眉ista ponder贸 que el deterioro estadounidense se debe sobre todo a golpes internos.Los temores de occidente ante la consolidaci贸n de fuerzas influyentes a nivel internacional como Rusia y China, se帽al贸 Chomsky, son de larga data y en el caso de Mosc煤 se remontan a 1917, cuando los bolcheviques arrebataron el poder del pa铆s al zarismo.Los bolcheviques gozaban de la simpat铆a del proletariado de todos los pa铆ses, advirti贸 en aquellos a帽os el titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Lansing, al presidente Woodrow Wilson, subray贸 el polit贸logo y acad茅mico del Massachusetts Institute of Technology (MIT).Durante d茅cadas los gobiernos estadounidenses mantuvieron su preocupaci贸n ante la presencia rusa en el panorama mundial, agreg贸 Chomsky, y advirtieron que los bolcheviques amenazaban la prevalencia mundial del sistema capitalista.En la frontera occidental, Washington defiende sus intereses al expandir la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) a la frontera con Rusia, mientras que en la frontera oriental instala un c铆rculo de estados centinelas para rodear a China, apunt贸."El resultado de esto es que China tenga mayores incentivos para atacar a Taiw谩n con el fin de romper ese cerco y tener acceso abierto a los oc茅anos", a帽adi贸.En su momento, el entonces jefe de Estado de la Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas (URSS), Mija铆l Gorbachov, tambi茅n impulsor de la Perestroika, propuso un hogar europeo com煤n basado en la cooperaci贸n y no en el conflicto que extendiera la paz desde Lisboa, Portugal, hasta Vladivostok, el extremo oriental ruso en contacto con Corea del Norte, sin embargo fue Estados Unidos quien se opuso a esa posibilidad, record贸 Chomsky.La operaci贸n militar especial que inici贸 el presidente de Rusia, Vlad铆mir Putin, en Ucrania desde febrero de 2022 ha dejado claro que Europa est谩 adscrita a la doctrina de la Alianza Atlantista y que ha adoptado el objetivo de Washington de debilitar a Rusia de manera severa, a costa de la propia Ucrania y de quien corresponda, apunt贸 el ling眉ista.No obstante, sin integraci贸n la Europa dependiente de Alemania decaer谩, calcul贸 el polit贸logo, y Rusia impulsar谩 un desarrollo eurasi谩tico amparado en sus amplios recursos naturales que centre su estrategia en China.Adem谩s, describi贸, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, tambi茅n conocida como Nueva Ruta de la Seda, con la que China desarrolla infraestructura en decenas de pa铆ses para fortalecer el intercambio econ贸mico, podr铆a expandir sus canales hasta 脕frica e inclusive Am茅rica Latina, detall贸 Chomsky.Las econom铆as que renuncien a estas oportunidades estar铆an pagando un precio muy alto a cambio de alinearse con los intereses estadounidenses, calific贸.Acerca de la relaci贸n entre Mosc煤 y Pek铆n, el analista estima que Rusia buscar谩 mantener su independencia entre la OTAN y los sistemas globales que ubican a China en el centro, algo ante lo que probablemente se inconforme el gigante asi谩tico, pues buscar谩 tener a Rusia como subordinado, proveedor de materia prima, armamento avanzado y talento cient铆fico, entre otros factores.En cuanto al papel de la India, Chomsky considera que el pa铆s tiene que enfrentar sus problemas internos, vinculados a la pobreza de la poblaci贸n, la escasez de agua y el calentamiento, adem谩s de contrapesar entre sumarse a Estados Unidos como una frontera amenazante contra China, cooperar con el pa铆s asi谩tico y mantener sus reservas ante un acercamiento entre Mosc煤 y Pek铆n.La crisis de Estados Unidos es principalmente interna, un pa铆s con la mortandad m谩s alta entre las naciones con riqueza comparable, se帽al贸 el ling眉ista, mientras hay proyectos para destruir fundamentos de la democracia desde el siglo XIX, hacia la creaci贸n de un sistema civil apol铆tico.

