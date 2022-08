El embajador mexicano que llegará a Rusia para callar bocas en su país

https://sputniknews.lat/20220808/el-embajador-mexicano-que-llegara-a-rusia-para-callar-bocas-en-su-pais-1129141878.html

Eduardo Villegas Megías es el nuevo embajador mexicano en Rusia

"¡A callar bocas, embajador!". El grito resuena en el Parque México, donde el embajador Eduardo Villegas camina mientras platica sobre lo difícil que es tocar a Rajmáninov en piano y sobre de qué manera El jugador, de Dostoyevski, lo adentró en un universo literario profundo. En unos días, viajará a Rusia para entregarle las credenciales al presidente ruso Vladímir Putin. "Sí estoy un poco nervioso. Los círculos de poder y toda su parafernalia hacen que te pongas así. De pronto me tiemblan las piernas, pero ya no", cuenta en entrevista con Sputnik este filósofo de profesión que tiene una cercanía especial con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Fue su asistente personal cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El hombre que gritó de pronto aparece y se acerca al embajador, a quien le da un fuerte apretón de manos y le pide una fotografía. "A callar bocas, eh", insiste. Y la razón se entiende: el nombramiento de Villegas ha sido duramente criticado. Grupos opositores a López Obrador aseguran que no tiene experiencia diplomática y que eso podría afectar la política exterior mexicana en momentos en que Rusia libra un conflicto geopolítico con Ucrania. La postura del país latinoamericano ha sido clara desde el 24 de febrero ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: condena la operación militar especial de Moscú en suelo ucraniano, pero no se suma a las sanciones en contra de Rusia. Sin embargo, aclara, esto no quiere decir que México apoye las acciones militares rusas. Muchas veces, dice, se ha cuestionado al presidente López Obrador por la supuesta falta de firmeza de la postura de México en torno al conflicto en Ucrania. Cuando el mandatario habla sobre "neutralidad", no significa tibieza, "no se puede entender como un echarse debajo de la tierra y esconderse frente a lo que está sucediendo", afirma el diplomático. El deseo de Eduardo Villegas es llegar a Rusia antes del 15 de septiembre para poder celebrar el Grito de Independencia de México desde allá. Él es originario del estado de Veracruz, donde los climas cálidos y las estampas primaverales abundan. Todo lo contrario a las tierras rusas. El frío, dice, puede soportarlo: el verdadero reto es conformar una postura diplomática mexicana equilibrada, sin sesgos ideológicos. "El mayor de los retos que se tiene en la representación que yo ahora estoy por asumir en Moscú, y que ya tuvo la embajadora Norma Pensado, es lograr que exista un equilibrio en las relaciones bilaterales", asegura Villegas, quien en los últimos cuatro años fue coordinador general de Memoria Histórica y Cultural de México. En contra de la rusofobiaEl nuevo embajador mexicano asegura que existe una apreciación negativa sobre Rusia en buena parte de la población mundial debido a una serie de estereotipos que se han difundido en diversos canales, desde los enemigos rusos del agente James Bond hasta cuestiones históricas que se remontan a los tiempos del zarismo. Villegas afirma que la ignorancia o la manipulación son las dos principales causas por las cuales mucha gente tiene acepciones poco gratas sobre la Federación de Rusia. Por ello, dice, durante su jefatura diplomática, los sentimientos rusófobos —tan frecuentes ahora con el conflicto en Ucrania— no tendrán lugar. "Recuerdo que una de las primeras medidas [en México y el mundo] fue prohibir la interpretación de una obra extraordinario del siglo XIX, de Chaikovski, que es la Obertura 1812, bajo el argumento de que era de un compositor ruso y de que es una obra que conmemora la victoria del Ejército ruso sobre el Ejército, poderosísimo en ese momento, de Napoleón. Por eso lo sentían como una exaltación del ejército ruso invadiendo Ucrania", comenta Villegas. El diplomático recurre a una teoría del historiador británico Eric Hobsbawm, quien aseguraba que el siglo XX es un siglo corto, porque comienza en 1917, con la Revolución de Octubre, y termina en 1991, con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), es decir, con "la experiencia socialista o, lo que muchos denominan socialismo real". Esta adhesión tan intrínseca del socialismo con el transcurrir del siglo XX ha hecho que las personas relacionen, casi de forma natural, a Rusia con el comunismo, cuando en realidad este sistema productivo ya no tiene vigencia en el país liderado por Putin. Nuevas estrategias diplomáticasUna de las críticas más fuertes que ha recibido Eduardo Villegas es la que concierne a uno de sus planes: la realización de hackatones de Wikipedia para enriquecer los contenidos sobre México en la plataforma digital en idioma ruso. De este modo, dice, no sólo se estimularía el conocimiento entre los pueblos ruso y mexicano, sino que indirectamente se incentivaría la actividad económica y comercial. Por ejemplo: muchos hoteles o empresas turísticas de Rusia obtienen información sobre México a través de Wikipedia para organizar tours u otro tipo de actividades. Si a estos empresarios se les da la oportunidad de obtener mayor información sobre la cultura mexicana mediante la plataforma, se abrirían probablemente nuevas oportunidades negocio que acabarían beneficiando a ambas naciones. De alguna forma, Villegas desea que Rusia no se quede con las temáticas de siempre sobre México. Su objetivo es que se hable más sobre la historia y la actualidad de la nación mexicana. Sólo así, con conocimiento, se puede arrancar un nuevo episodio de cooperación bilateral. En materia comercial, el embajador reconoce que la situación es complicada debido a las tensiones entre Moscú y Kiev. Desde enero pasado ya había conversado con algunos funcionarios de la Secretaría de Agricultura de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para hablar sobre importantes lazos comerciales, tomando en cuenta que el campo mexicano depende considerablemente de los fertilizantes rusos. Sin embargo, dice, por el momento, todo su plan se encuentra en pausa. "No hay condiciones para que esto suceda", reitera. Villegas considera que el principal obstáculo para incrementar la actividad comercial es la logística. Las cadenas de suministro y de transporte entre América Latina y Rusia se han visto afectadas. Empresas como Bimbo o Gruma, por ejemplo, se han ido de Europa del Este debido al conflicto. Sin embargo, asegura que lo que no se cortará son los intercambios académicos y culturales. Piensa en colaboraciones de la Universidad de Chapingo o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con diversas academias de Rusia. "Si uno piensa en lo que se puede con uno de los bancos más importantes de germoplasma en Rusia, con los bancos que hay en México, en Chapingo y otros lados, por supuesto que hay puentes que se deben tender más allá de la coyuntura", agrega. Eduardo Villegas sabe que su misión diplomática en Rusia desatará reacciones polarizadas en México. Así como hay gente que lo apoya y le pide callar bocas, hay legisladores que cuestionaron su trayectoria. Detrás tiene todo el respaldo del presidente López Obrador. Es consciente de que irá en representación del primer Gobierno de izquierda que tiene México en su historia. "Ya era necesario un cambio", reconoce mientras da sus últimos pasos en la Ciudad de México, donde ya no estará más.

