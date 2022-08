https://sputniknews.lat/20220808/el-golf-sigue-los-pasos-del-escarabajo-esta-generacion-del-iconico-auto-de-vw-podria-ser-la-ultima-1129156925.html

El Golf sigue los pasos del escarabajo: esta generación del icónico auto de VW podría ser la última

El director ejecutivo de marca de Volkswagen, Thomas Schafer, reveló una noticia que podría defraudar a más de un fanático del motor, pues el icónico Golf... 08.08.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con él, esto se debe a los estándares de emisiones que elevan los costes de producción de estos vehículos y los hacen inviables desde el punto de vista del mercado. Así, Schafer indicó al diario alemán Welt que la marca considera que los motores de combustión interna no serán económicamente eficientes a medio plazo.Y es que los crecientes estándares Euro 7 harán que el coste de todos los autos con este tipo de motor aumente entre 3.000 y 5.000 dólares. Mientras este aumento no parece significativo para vehículos de gama alta, en los autos del segmento económico esta diferencia se hará mucho más notable.Precisamente a esta última clase pertenece el VW Golf, razón por la cual el fabricante alemán no tiene nada claro que vaya a haber una generación más de este modelo.Actualmente, Volkswagen actualizó su octava generación del Golf, que debería durar en el mercado hasta la segunda mitad de esta década. Para aquel entonces, la prohibición de autos de combustión interna de la UE —planeada para 2035— no estará lejos, y es posible que haya prohibiciones locales que entrarán en vigor antes de eso.Eso significa que el ciclo de vida de una posible novena generación del Golf podría verse acortada, lo cual reduciría su valor para la empresa. Sin embargo, la decisión final aún no se ha tomado, y Schafer dijo que se sabrá más en los próximos 12 meses.Con ello cabe destacar que para aquel entonces Volkswagen planea lanzar al mercado vehículos eléctricos pequeños por el precio de un Golf, e incluso más baratos. Esto no significa necesariamente que el Golf no tendrá su lugar en la gama de modelos de VW, pero es un buen indicio de que los autos eléctricos le están ganando terreno.

