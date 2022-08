https://sputniknews.lat/20220808/el-ministro-de-justicia-de-paraguay-pone-su-cargo-a-disposicion-tras-fuga-masiva-en-carcel-1129171959.html

El ministro de Justicia de Paraguay pone su cargo a disposición tras fuga masiva en cárcel

El ministro de Justicia de Paraguay pone su cargo a disposición tras fuga masiva en cárcel

MONTEVIDEO (Sputnik) — El ministro de Justicia de Paraguay, Édgar Olmedo, puso su cargo a disposición y removió al director de la Penitenciaría Regional del... 08.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-08T19:27+0000

2022-08-08T19:27+0000

2022-08-08T19:28+0000

américa latina

paraguay

cárcel

fuga

grupos criminales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1129172465_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e4a901d2ae7ad89e2f692183763f7ce4.jpg

"Mi cargo está a disposición del presidente [Mario Abdo Benítez]. No [renunciaré]. Yo me creo capaz de desempeñarme en el cargo", dijo Olmedo durante una entrevista en el programa Tempranísimo, del canal GEN.En paralelo, el Ministerio de Justicia informó que se dispuso la intervención de la Penitenciaría Regional de Misiones por un plazo de 30 días, así como la separación de Virgilio Valenzuela del cargo de director de dicho penal.La medida, dice la resolución, fue dispuesta con el objetivo de investigar el "incumplimiento de protocolos de seguridad que motivaron la fuga de personas privadas de libertad".El ministro de Justicia declaró a varios medios locales que no se descarta la hipótesis de que los presos hayan tenido colaboración por parte de los funcionarios del penal.En ese sentido, sostuvo que la fuga tuvo que haber sido planeada con anticipación y adelantó que todas las penitenciarías del país están en "alerta máxima" para evitar que el hecho se repita.Según las últimas cifras oficiales, de los 35 presos que se fugaron 21 ya fueron recapturados.Otros 14 permanecen prófugos y desde la Policía Nacional de Paraguay se recordó que se trata de individuos considerados de alta peligrosidad por sus presumibles vínculos con el grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital.

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paraguay, cárcel, fuga, grupos criminales