La CIA habría redireccionado los recursos de la lucha contra el terrorismo para centrarse en China

En una reciente reunión a puerta cerrada con los responsables del centro antiterrorista de la CIA, el segundo al mando de la agencia dejó claro que la lucha contra Al Qaeda [organización terrorista prohibida en Rusia] y otros grupos extremistas seguiría siendo una prioridad, pero que el dinero y los recursos del departamento se dirigirían cada vez más a China, reveló el medio.Según Associated Press, el jefe adjunto de la CIA, David Cohen, destacó en esa reunión que, aunque Estados Unidos seguiría luchando contra los terroristas, la principal prioridad sería comprender mejor y contrarrestar a China."Se produjo un giro silencioso dentro de las agencias de inteligencia, con cientos de empleados transferidos a puestos centrados en China, incluidos los que anteriormente trabajaban" en la lucha antiterrorista, escribe.La última semana dejó claro que EEUU tiene que enfrentarse a ambas cosas al mismo tiempo. Días después de la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman Zawahiri, en Kabul (Afganistán), China organizó ejercicios militares a gran escala y amenazó con cortar los contactos con Estados Unidos por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán.Estados Unidos está alarmado desde hace tiempo por las crecientes ambiciones políticas y económicas de China.El Congreso de Estados Unidos, como señala la agencia, "presionó" a la CIA y a otras agencias de inteligencia para que cambiaran su enfoque hacia la República Popular de China, incluso para obtener más datos sobre el desarrollo de tecnologías avanzadas por parte del gigante asiático, ya que bajo el mandato del presidente chino, Xi Jinping, el país asiático invirtió billones de dólares en ciencia cuántica, inteligencia artificial y otras tecnologías que probablemente alterarán la forma en que se libran las guerras y se estructuran las economías en el futuro.Los comités del Congreso están tratando de rastrear mejor cómo las agencias de inteligencia gastan sus fondos en China, buscando más detalles sobre cómo los programas específicos contribuyen a esa misión, aseguró una persona familiarizada con el asunto."Llegamos tarde, pero es bueno que por fin cambiemos nuestro enfoque hacia esa región… Eso significa en personas, en recursos, en activos militares y en diplomacia", afirmó el representante Chris Stewart, un republicano de Utah que forma parte del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, citado por Associated Press.Al mismo tiempo, la asignación de fondos a China está obligando a reducir su provisión para otros fines, incluida la lucha contra el terrorismo, informó Associated Press.Fuentes de la agencia afirman que muchos oficiales de la CIA están aprendiendo chino y se están trasladando a puestos más centrados en China. La dirección de la CIA también busca a nuevos empleados que hablen el idioma y trata de contratarlos más rápidamente reduciendo el tiempo de los controles de seguridad sobre sus antecedentes para trabajar en la agencia de inteligencia.Sin embargo, el exfuncionario de la dirección Douglas Wise dijo que la reorientación de la agencia hacia China podría llevar varios años.En octubre de 2021, la CIA comunicó la creación de un centro especial para hacer frente a los desafíos de China. En junio de 2021, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció la formación de un nuevo grupo de trabajo del Pentágono para evaluar y responder a los desafíos militares de China.

