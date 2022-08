https://sputniknews.lat/20220808/la-decision-del-tribunal-britanico-sobre-el-oro-venezolano-no-tiene-fundamento-juridico-1129181450.html

"La decisión del tribunal británico sobre el oro venezolano no tiene fundamento jurídico"

"La decisión del tribunal británico sobre el oro venezolano no tiene fundamento jurídico"

CARACAS (Sputnik) — La sentencia del tribunal londinense que establece la retención de las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra... 08.08.2022, Sputnik Mundo

El 30 de Julio, el Tribunal Superior de Londres falló a favor de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por el opositor Juan Guaidó en el caso del oro venezolano.Además, el tribunal londinense desestimó las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó sobre esa junta del BCV, tras alegar que no existe base legal en Reino Unido.En tal sentido, el especialista en derecho constitucional aseguró que la sentencia obedece a una acción política que busca despojar al Estado venezolano de sus reservas de oro."Es una decisión eminentemente política, pero no política de solidaridad, sino una política que conmina y conlleva al saqueo de los bienes de otro Estado que confió en el Banco de Inglaterra", indicó.El abogado venezolano también manifestó que la decisión del tribunal de Londres no respeta las condiciones del contrato establecido entre el Gobierno de Venezuela y el banco británico, lo que constituye una violación al derecho internacional."Si se hizo un contrato en el cual se fijaron unas condiciones que deben ser respetadas de acuerdo al Derecho Internacional de los contratos, debería haberse reconocido, haberse entregado el oro a la República de Venezuela", comentó Artigas.Acciones legalesEl presidente Nicolás Maduro denunció el 3 de agosto que desde Londres se impulsa una operación "descarada" para robar el oro venezolano, y anunció que su Gobierno impulsa las acciones correspondientes ante los organismos internacionales con el objetivo de recuperar el patrimonio en el exterior.En ese sentido, Artigas aseguró que si el basamento legal del tribunal es el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por parte de la reina Isabel II, entonces las cartas en manos del Gobierno venezolano deben impactar en la sentencia."Si el fundamento de la decisión del tribunal es el reconocimiento de la reina de Inglaterra como jefa de Estado a un jefe de Estado es el que determina si se le puede otorgar o no los recursos que fueron depositados allí, pues no quedaría duda alguna en que esas cartas van a impactar", aseveró el experto.DañosA la par, Artigas señaló que el principal afectado por estas decisiones son los ciudadanos venezolanos, tomando en cuenta que ese patrimonio representa un recurso que tiene el propósito de ser utilizado en una situación de emergencia en el país, como la ocurrida en la pandemia de COVID-19."Definitivamente son recursos que el pueblo venezolano tiene allí para ser utilizados cuando haya una necesidad, como la que surgió en la pandemia para comprar vacunas y en todo momento se negó la posibilidad de que esa liquidez producto de esas reservas en oro colocadas en el Banco de Inglaterra pudieran ser usadas", aseguró.Artigas también manifestó que estas acciones son parte de la política de bloqueo que se mantiene contra el Gobierno de Maduro, y destacó que eso trae como consecuencia que el país no pueda adquirir productos tecnológicos para su desarrollo económico, financiero, social y científico.Por su parte Maduro afirmó que la medida británica se relaciona con las sanciones impuestas por Washington y la Unión Europea a su país, y como apoyo Guaidó.La disputa en torno al oro se libra entre dos juntas de Gobierno del Banco Central de Venezuela, una designada por Maduro y otra por Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó "presidente interino" y cuenta con el respaldo del Gobierno británico.En las bóvedas del Banco de Inglaterra reposan 31 toneladas de oro que le pertenecen a Venezuela, valoradas en 1.000 millones de dólares.

