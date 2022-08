https://sputniknews.lat/20220808/los-cientificos-de-china-y-singapur-detectan-un-nuevo-tipo-de-henipavirus-1129153953.html

Los científicos de China y Singapur detectan un nuevo tipo de henipavirus

Los científicos de China y Singapur detectan un nuevo tipo de henipavirus

PEKÍN (Sputnik) — Un grupo de científicos chinos y singapurenses descubrió en China un henipavirus de nuevo tipo, de procedencia animal probablemente, del que... 08.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-08T14:11+0000

2022-08-08T14:11+0000

2022-08-08T14:11+0000

ciencia

china

singapur

asia

virus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/14/1113379779_0:60:2000:1185_1920x0_80_0_0_b0feebf75704dc7e9e7ae350d7520285.jpg

Anteriormente, The New England Journal of Medicine (NEJM, Revista Médica de Nueva Inglaterra) publicó un informe sobre el estudio conjunto de estos científicos, que anunciaron haber encontrado en China un henipavirus de nuevo tipo y llamarlo Langya.Los síntomas del Langya incluyen fiebre, cansancio, tos, anorexia, mialgía, náuseas y vómito. Según los científicos citados por NEJM, el nuevo virus se parece al Nipah ( que provoca dolencia grave), pero hasta ahora no se han registrado desenlaces mortales o un desarrollo muy grave de la enfermedad en los infectados con el LayV.Los científicos de momento no han logrado averiguar si el Langya puede transmitirse de persona a persona. Es una enfermedad que es detectada con mayor frecuencia en el mundo animal entre musarañas, los anticuerpos de ese virus fueron encontrados también en cabras y perros.

https://sputniknews.lat/20220803/se-incrementa-en-cuba-transmision-del-virus-del-dengue-1128960598.html

china

singapur

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, singapur, asia, virus