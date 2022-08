https://sputniknews.lat/20220808/paraguay-vive-los-proximos-juegos-odesur-mientras-mira-de-reojo-al-mundial-2030-1129183075.html

Paraguay vive los próximos Juegos Odesur mientras mira de reojo al Mundial 2030

Los Juegos Sudamericanos, Suramericanos o simplemente Odesur —en alusión a las siglas de la Organización Deportiva Sudamericana— se realizan cada cuatro años, en forma alternativa a los Juegos Olímpicos de verano, y en la próxima edición albergarán a atletas de las 15 federaciones que la componen."Estamos hace poco más de dos meses en el cargo, venimos trabajando intensamente en todos los aspectos no solo en la infraestructura, que a veces se considera lo único fundamental, sino también en implementos deportivos y preparación de nuestros atletas, que también es importante para que la fiesta sea completa para nosotros en Paraguay", aseguró Galeano.El extenista Diego Galeano Harrison asumió en funciones en mayo pasado, en reemplazo de la renunciada Fátima Morales, y apenas llegó a su oficina se encontró con el gran desafío de preparar en poco tiempo uno de los certámenes más tradicionales del deporte olímpico latinoamericano.Sin embargo, todo marcha sobre ruedas: "Venimos apretando bien y creo que estamos en el camino correcto. No vamos a llegar con la holgura que nos hubiera gustado, pero vamos a llegar bien", manifestó."Es un esfuerzo muy grande del Gobierno, pero como digo siempre, es una inversión", afirmó al ser consultado sobre el gasto que esto genera, en medio de las tensiones económicas que se han vivido en la región en los últimos meses.Pero Galeano ve una oportunidad en los Odesur: "Hubieron sectores de la economía muy golpeados por los difíciles momentos que pasamos en los últimos años, como el rubro de la hotelería, bares, restaurantes y shoppings. Un evento de esta magnitud que trae esta cantidad de gente a Paraguay sin duda va a significar un alivio y una inyección económica muy fuerte para todos estos sectores".El ministro visitó Montevideo en los últimos días, para poner el cuerpo a la candidatura conjunta que Paraguay y Uruguay tienen con Argentina y Chile para organizar el Mundial de Fútbol de 2030.Claro que la tarea no será fácil con Argentina —el país más adaptado para un evento semejante, además de haber sido la sede más reciente de los cuatro postulantes— sumergida en una profunda crisis económica, acentuada por la pandemia de COVID-19 y el conflicto en Ucrania.Tampoco con una región que ve complicada su realidad por una espiral inflacionaria que nadie previó."Cada país tiene su situación diferente, pero son cosas que los Gobiernos van a ir trabajando. Hoy trabajamos para el Mundial 2030 para el que todavía faltan ocho años. Pueden pasar muchas cosas, como pasamos en los últimos dos o tres años. Sin lugar a dudas la economía es un factor a tener en cuenta pero no nos debería parar en defender esta candidatura", cerró Galeano.Los Juegos Asunción 2022 se realizarán del 1 al 15 de octubre en Paraguay con la participación de 15 países, más de 6.800 atletas y oficiales, contará con 34 deportes, 53 modalidades, 38 escenarios deportivos y más de 4.000 voluntarios.

