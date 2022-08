https://sputniknews.lat/20220808/regimen-criminal-de-kiev-pone-a-europa-al-borde-de-catastrofe-nuclear-1129168376.html

El régimen criminal de Kiev pone a Europa al borde de la "catástrofe" nuclear

El domingo 7 de agosto Ucrania volvió a atacar las instalaciones de la planta nuclear de Zaporiyia, dejando dañada una línea de alta tensión y obligando a reducir la potencia de dos de sus seis reactores, comunicó este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov.Es "otro acto de terrorismo nuclear dirigido contra las obras de infraestructura energética de la planta nuclear de Zaporiyia a fin de causar una catástrofe humanitaria en las provincias de Jersón y Zaporiyia", denunció el portavoz de la cartera castrense rusa.Histórica posesión de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia con promesas de reconstrucciónComo histórica, se puede catalogar la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien fue recibido por el pueblo en la plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, la capital del país andino.Petro juramentó este domingo 7 de agosto, con promesas y retos por afrontar, para la reconstrucción de la nación, con la idea de que Colombia salga de la injustica social y sobre todo, que gobierne la paz.Veterano rockero Roger Waters explica a 'CNN' por qué presenta a Biden como "criminal de guerra" en sus conciertosEl veterano rockero Roger Waters, de 78 años, cofundador y exlíder de la banda de rock británica Pink Floyd, ha dado al canal CNN una lección de objetividad y percepción crítica de la actualidad y explicó, en particular, que presenta al presidente de EEUU, Joe Biden, como un "criminal de guerra" en sus conciertos por su rol en conflicto en Ucrania.Biden es una de las personas, junto con su predecesor Donald Trump, que aparecen en la lista de "criminales de guerra" que se muestra en grandes pantallas durante los conciertos de Waters en el marco de su gira por EEUU con el 'show' 'This Is Not A Drill' (Esto no es un ejercicio).Bloqueo de EEUU, la clave de la crisis energética de Cuba silenciada por OccidenteCuba sigue combatiendo el incendio petrolero de grandes proporciones en la ciudad de Matanzas, ubicada a unos 100 kilómetros al este de La Habana, tras que un rayo impactara un tanque con capacidad de 50.000 toneladas de crudo.Según el diario digital Cubadebate, "han sido afectados tres de los ocho tanques con que cuenta" la zona industrial de Matanzas, "lo que ha generado la pérdida de millones de litros de crudo y fuel oil almacenados en esos tanques".De acuerdo con el gobernador de Matanzas, Mario Sabines, se logró apagar las llamas en el primer tanque, incendiado desde el pasado 5 de agosto.Bolivia y Rusia reafirman su alianzaBolivia y Rusia reafirmaron su alianza en la celebración en Moscú del Día de la Independencia de la nación andina, donde la Embajadora del país mediterráneo ante el Kremlin, María Luisa Ramos, resaltó la importancia de la cooperación bilateral para la formación de "un mundo multipolar, verdaderamente democrático, justo, con equilibrio de poder y sin hegemonía".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

